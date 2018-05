Economía peruana crecería 5% desde el 2020, según Scotiabank

La economía peruana comenzaría a crecer 5% desde el año 2020 y si se realizará alguna reforma efectiva podría expandirse mucho más, previó el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

“Perú tiene fundamentos, en términos de balances macro y estabilidad económica, que permitirían empezar a crecer 5% más o menos rápidamente, tal vez tan pronto como el 2020. Esto incluso sin considerar reformas, porque cualquier reforma efectiva significaría un crecimiento aún mayor y por más tiempo, pero su ausencia no parecería suficiente para impedir llegar al 5%”, señaló.

La entidad financiera sostuvo que para lograr un crecimiento a niveles altos, la inversión privada tendría que volver a ser el motor de la economía.

“No es imposible pintar un escenario en que la inversión privada regrese a un crecimiento de doble dígito, siempre que se mantenga condiciones favorables, como que los precios de los metales no se derrumben, que no haya una crisis internacional y que el costo del dinero (tasas de interés) no suba rápidamente”, mencionó.

“También que las próximas elecciones presidenciales no ponga en riesgo la conducción económica, que no haya megashocks de corrupción, que haya no sólo continuidad en la política económica, sino también en los propios miembros más claves del gabinete. Son muchas condiciones. Varias no deberían existir, pero reflejan lo vivido en años recientes”, añadió.

Scotiabank indicó que la economía peruana ha sufrido muchos shocks recientes, algunos inevitables, como el fenómeno de El Niño costero, y otros innecesarios, por lo que tan sólo volver a la normalidad, política y económica, permitiría recuperar un crecimiento moderado.

Sectores

La entidad financiera consideró que hay dos sectores que han venido destacando en los últimos años, y que han sido poco afectados por los shocks internos: la minería y la agroindustria.

“La minería fue el principal sector de crecimiento entre el 2013 y el 2017. Para el periodo 2018-2019, su contribución directa al crecimiento del PBI será menor, pero seguirá importante a través de la inversión minera, que estimamos crecerá 14% en el 2018 y 9% en el 2019”, manifestó.

Scotiabank afirmó que la agroindustria pesaría sólo alrededor del 10% en el PBI agrícola, pero que ha sido muy dinámica de forma casi continua en las últimas dos décadas, por lo que no sería mala idea que las cifras oficiales empiecen a separar la agroindustria del resto de producción agrícola, dada su importancia creciente en el tiempo.

“Las exportaciones agrícolas no tradicionales crecieron 9% en el 2017, y esperamos que crezcan 15% en el 2018 y 8% en el 2019”, estimó.

Sin embargo, la entidad financiera dijo que el cambio más importante es que a partir del 2018 serán los sectores no primarios los que nuevamente liderarán el crecimiento económico .

“Nuestra proyección de 3.7% de crecimiento del PBI no primario en el 2018, frente a 2.5% para el PBI primario, representa la primera vez en que el motor de crecimiento proviene de los sectores vinculados a la demanda interna desde 2014”, manifestó.

“Esto a pesar de que la pesca será el sector de mayor crecimiento, casi 29%, un rebote usual luego de un año como el 2017 en que hubo un Fenómeno del Niño tan fuerte”, refirió.

Scotiabank indicó que dentro de los sectores no primarios, la construcción lidera con un crecimiento de casi 6%, pero que el aspecto más alentador es que por primera vez en cuatro años, crecerá la manufactura no primaria, que es un sector vinculado a la demanda interna.

(Fuente: Andina)