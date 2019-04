Economía peruana crecería 3.7% este año con riesgo a la baja, según el BCP

El área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP) mantiene el crecimiento esperado del PBI de Perú para este año de 3.7%, con riesgos a la baja en un contexto de lento dinamismo en el primer trimestre del año y deterioro en el entorno internacional, tomándose en cuenta que el FMI recortó su proyección de crecimiento de la economía mundial.

En el plano fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera para este año y el 2020 que el déficit fiscal se ubique por debajo de lo previsto en Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

Así, el déficit fiscal se ubicaría en 2.2% del PBI en 2019 (previamente 2.7%) y 1.8% del PBI en 2020 (previamente 1.9%).

En particular para el 2019, el menor déficit esperado se explica tanto por mayores ingresos fiscales como por menor gasto no financiero del gobierno general, en particular asociado a gasto de capital.

"Es importante destacar que, en montos, los ingresos del gobierno general fueron recortados respecto al MMM en 2.4 mil millones de soles por menores precios de exportación y mayores devoluciones (el PBI nominal se recortó en 19 mil millones de soles)", explicó el BCP.