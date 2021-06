El exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Luis Silva Martinot, señaló que el próximo gobierno debe reducir la pobreza extrema y para eso se necesita un modelo de economía que impulse a las inversiones privadas.

Sostuvo que hace unos días conversando con personas emprendedoras, que han tenido que trabajar para salir de la pobreza, les preguntó si les gustaría vivir en Venezuela o Estados Unidos y que todos señalaron el país norteamericano.

“Nosotros tenemos la oportunidad de decidir si queremos que el Perú se convierta en Venezuela o en EE.UU. en un largo plazo”, comentó el exfuncionario.

Agregó que aún hay un grupo importante de peruanos que cree que un mensaje populista “de no más pobre en un país rico” es el que hay que seguir.

“En países como Suiza, en donde el sueldo promedio es US$ 8,200 mensuales, o en Estados Unidos que es US$ 5,500, hay pobreza, pero no hay esa situación de pobreza extrema como en nuestro país. Así que eso tiene que desaparecer y con la propuesta de Keiko Fujimori se va a lograr”, refirió.

Martinot también mencionó que son las personas de izquierda las que piensa que nuestro actual modelo económico no funciona.

“¿Quiénes han gobernado en regiones como Cajamarca, Áncash y Junín? Son gente de izquierda que está sentenciada o acusada por haberse robado el dinero”, precisó.

-Inversión privada-

En este sentido, el exministro del Mincetur indicó que para mantener un país estable se debe permitir que la iniciativa privada se mantenga y no sea como Venezuela o Cuba, en donde el Estado decide todo.

“Lo más importante es cómo invirtamos los recursos que tiene el país, sobre todo en el tema de educación”, manifestó.

Subrayó que las políticas de expropiación, prohibir las importaciones y dejar de pagar a la deuda externa nos llevaría a retroceder a 1985.

“Ha quedado claro que el pan, el aceite, el pollo, desaparecerán o sus precios subirán de manera importante. Los aranceles podrían aumentar en un 200% y sería inviable traer la soya, el maíz o el trigo, entonces podría existir el mecanismo para destruir el país en pocos días”, dijo.

Recalcó que con los mensajes del candidato Pedro Castillo (Perú Libre) ahuyentaría la inversión y pondría en peligro la generación de puestos de trabajo.

Turismo

José Luis Silva Martinot enfatizó que la propuesta de la candidata de Fuerza Popular son viables para el turismo debido a que tiene un plan para promover este sector y el país vuelva a recibir los más de 4 millones de turistas extranjeros al año.

En cuanto al candidato de Perú Libre, el experto sostuvo que su estrategia de “solo enseñar” turismo en las escuelas no llevará a un impulso en este rubro.

“La gente de las distintas ciudades turísticas deben estar asustadas porque no se promoverá. Es más, con las políticas de cierre de fronteras nuestro primer emisor de turistas que es Estados Unidos quedará bloqueado”, puntualizó.