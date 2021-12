Además del trabajo remoto y de la educación a distancia, la pandemia también impulsó el despegue del comercio electrónico en el Perú, al punto de que su crecimiento en los próximos años superará a la evolución promedio que registrará en toda la región.

MÁS INFORMACIÓN: Solo cuatro de cada 10 peruanos prefiere realizar pagos electrónicos

Según la tercera edición del estudio anual Beyond Borders 2021-2022, elaborado por EBANX, mientras se espera que el mercado de comercio digital en Latinoamérica aumente en 37% para fines del 2021 y continúe con su expansión a un ritmo de doble dígito hasta el 2025, en el Perú los números serían más propicios.

Así, después de proyectar un crecimiento de 45% para este año, las expectativas de la empresa de pagos apuntan a repetir la misma cifra en el 2022 (45%), en tanto que para el 2023 y 2024 proyectan que la expansión será de 40% y en el 2025 se elevaría a 42%, con lo que la evolución promedio del periodo 2020-2025 sería de 42%, muy por encima del 31.4% que se proyecta para la región.

“Esto significa que, en tres años, el comercio digital en América Latina duplicará su tamaño, pero es especialmente notable en países más pequeños, como Perú, en donde se espera que las tasas de crecimiento lleguen al 45% anual”, señala el informe.

El crecimiento del comercio electrónico en nuestro país es evidente. Así lo demuestra el estudio de EBANX, que también da cuenta de expectativas bastantes positivas para los próximos años (Imagen: EBANX)

Mercado más grande

Pero, mientras en la región, el mercado duplicará su tamaño, en el Perú -según el estudio de EBANX- la cifra se multiplicará por cuatro, pasando de los US$ 10,000 millones proyectados para el 2021 a US$ 40,000 millones en el 2025, marcando una notable distancia de los US$ 8,000 millones que se tenían registrados en el 2018.

De esta manera, también se verá favorecida la penetración del comercio electrónico que pasará de 45% en el 2020 a 52% en el 2021.

Aún así, “el tamaño del mercado peruano continuará siendo pequeño con relación a Latinoamérica”, que este año moverá US$ 291,000 millones, con lo que los US$ 10,000 del país representan apenas un 3% de un mercado que es liderado por países como Brasil (US$156,200 millones) y México (US$ 49,600 millones), que crecen alrededor de 30% por año.

De la mano con el crecimiento del mercado de e-commerce en nuestro país, también el estudio de EBANX también da cuenta del incremento de la penetración que ha tenido este tipo de comercio en el país (Imagen: EBANX)

Así se mueve el mercado peruano

Tomando en cuenta, que Beyond Borders 2021-2022 analiza el comercio digital, independientemente del dispositivo o método de pago utilizado, centrándose en tres verticales : comercio minorista (retail), viajes y bienes y servicios digitales.

De acuerdo con esa división, el mercado peruano -por volumen- sigue siendo dominado por el retail con US$ 6,300 millones (63%), mientras que viajes y bienes y servicios digitales mueven US$ 2,900 millones (29%) y US$ 700,000 (7%), respectivamente.

Pero, mientras retail reporta un crecimiento de 45% con relación a los US$ 4,400 millones que movía en el 2020, la vertical de más rápido crecimiento es la de bienes y servicios digitales, que se expandió 55% y dejó los US$ 1,800 millones que movió el pasado.

Y, como era de esperarse, la categoría de viajes ha sido la de menor crecimiento. Entre el 2020 y el 2021 registrará una evolución de apenas 15%, superando por muy poco los US$ 600,000 del año pasado.