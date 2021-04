La campaña por el Día de la Madre genera altas expectativas para el e-commerce, pues las circunstancias hacen previsible que se desarrolle sobre todo a través de plataformas virtuales. Sin embargo, persiste una serie de malas prácticas que los negocios online deben superar para aprovechar al máximo esta oportunidad, sostiene Helmut Cáceda, presidente fundador de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

Las más recurrentes malas prácticas de los negocios online son cinco y sus consecuencias resultan muy desfavorables. Estas van desde la pérdida del que podría ser un comprador frecuente hasta el desalentarlo de seguir recurriendo al e-commerce.

Las prácticas aludidas son:

1. La falta de transparencia: muchas veces se distorsiona la información brindada al cliente sobre cierto producto o incluso se editan las fotografías de forma tendenciosa, lo que genera expectativas erróneas. Como resultado, el cliente experimentará decepción al recibir su compra.

2. Alterar los precios: una mala muestra de astucia consiste en aprovechar las campañas para elevar los precios y luego ofrecer una tasa de descuento en apariencia tentadora, pese a que en realidad el producto está a la venta al precio de siempre. “Se debe respetar el precio publicado antes de la campaña”, sostiene Cáceda.

3. Ofrecer productos sin tenerlos en stock: es recomendable abstenerse de ofrecer por internet bienes con los que aún no se cuenta, pues no basta con confiar en que luego podrá comprarlos. Podría ocurrir que el vendedor no los consiga o los obtenga con retraso. Esto causaría insatisfacción en el cliente.

4. Incumplir los plazos de entrega: a muchos de los operadores logísticos les falta actualizarse para ofrecer un servicio de entrega con trazabilidad en tiempo real, que además garantice la entrega en el momento acordado.

5. Descuidar los protocolos de bioseguridad. Es otro error frecuente al momento de entregar los productos, lo que puede generar desconfianza y rechazo en el cliente.

Como recordó el presidente de Capece, el Día de la Madre es una de las fechas más importantes del año en lo relativo a ventas. Al encontrarse los centros comerciales bajo restricciones de aforo y estar ya familiarizados la mayoría de peruanos con las compras online, se espera que el movimiento sea mayor que en la festividad del 2019.

Según la Cámara de Comercio de Lima, durante la campaña por el Día de la Madre, los artículos más vendidos pertenecen a los rubros de tecnología y hogar, seguidos de las prendas deportivas.

Para que las empresas eviten incurrir en los errores señalados, Cáceda les sugirió conocer y aplicar las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas en Comercio Electrónico, presentado días atrás por Capece y el Indecopi con el fin de elevar la calidad de este servicio y ofrecer mayor protección para los compradores online.

