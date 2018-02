Dueños multimillonarios de H&M fortalecerían control de la firma

El presidente de Hennes & Mauritz AB, Stefan Persson, y su familia podrían estar por consolidar su control de la gigantesca empresa sueca de modas por medio de una oferta que permite a los inversores convertir dividendos en nuevas acciones.

HM& propuso la semana pasada un dividendo del 2017 sin cambios de 9.75 coronas por acción. La compañía también dijo que la junta directiva “investigará la posibilidad” de permitir que todos sus propietarios reinviertan ese dividendo en nuevas acciones. Hacerlo ayudaría a H&M a abordar “la persistencia de elevadas inversiones en áreas como la digitalización”, agregó.

Persson, que tiene un patrimonio neto de US$ 17,700 millones según datos que reunió Bloomberg, y su familia han aclarado que reinvertirán. Si otros propietarios no hacen lo mismo, la participación de la familia va a aumentar. El presidente de la firma ya ha incrementado su posición en H&M en los últimos años, lo que ha motivado versiones de que podría buscar un retiro de bolsa. (Persson ha dicho una y otra vez que no es ese su objetivo).

Si el directivo y su familia convierten su dividendo de 6,730 millones de coronas (US$ 856 millones) en nuevas acciones de H&M al precio de cierre del 31 de enero, recibirían 48.3 millones de acciones adicionales.

Si los demás accionistas optan por efectivo, la participación de la familia crecería a 43.4%, en comparación con 41.7% a fines del año pasado. Si la hermana de Persson, Lottie Tham, y su familia también reinvierten, la participación conjunta ascendería a 48.8%.

Aunque es difícil saber cómo responderán a la oferta los accionistas de H&M, algunos analistas dicen que, dados los desafíos que enfrenta la compañía, a los propietarios menores podría convenirles aceptar el efectivo.

Más aún, una respuesta inicial de la dirección impositiva de Suecia sugiere que podría gravarse a los accionistas antes de una reinversión. Andreas Holmberg, un funcionario del organismo, calificó de “inusual” la propuesta de H&M.

Las acciones de H&M son muy populares en Suecia y componen alrededor de la quinta parte de las tenencias de acciones de los pequeños inversores, lo cual “tal vez sea algo más” de lo que la gente debería tener, declaró Claes Hemberg, un asesor de ahorro del banco online Avanza AB.

“Si se piensa que H&M seguirá el índice, se puede tener un 10% en la compañía, pero de no ser así hay que reducirse a 5% a menos que se venda todo”, dijo.

Hemberg estima que H&M se rezagará respecto del mercado bursátil en su conjunto. “Tiene un largo camino por delante” en lo relativo a abordar problemas “como el desafío de gigantes como Amazon y Alibaba”. Para la familia Persson eso no es un problema porque tienen un horizonte muy amplio de inversión, pero los pequeños inversores deberían pensarlo dos veces antes de sumar acciones de H&M, dijo.

“El inversor podría combinar su propia agenda con la de la familia Persson, pero (la familia) tiene una perspectiva a 100 años y no le importa el nivel del precio de las acciones dentro de dos años”, dijo Hemberg.

En momentos en que las acciones de H&M caían alrededor de 30% el año pasado, su presidente compró acciones por caso 11,000 millones de coronas.