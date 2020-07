El sector aerocomercial encontró en el mes de julio, al fin, el reinicio de sus actividades. Tras el duro golpe que significó la paralización para la industria de viajes y turismo, las aerolíneas han encontrado en la apertura de destinos nacionales un respiro ante la crisis que viven y esperan que con el reinicio de las operaciones internacionales se pueda alcanzar la ansiada recuperación.

Sin embargo, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), señala que el sector también necesita un paquete de medidas que les permita mayor flexibilidad en tanto la situación tienda a mejorar.

En ese sentido, Gutiérrez señala que este paquete de medidas ha sido propuesto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entre las propuestas, están una línea de crédito especial con garantías para el sector aerocomercial, la reducción de tasas aeroportuarias, entre otros.

Sin embargo, el vocero del sector destaca dos medidas que podrían ayudar a mejorar las –hoy-desgastadas espaldas financieras de las aerolíneas. “Entre las urgencias para el sector estaba el tema del reinicio de operaciones, pero no menos importantes es el tema del paquete de ayudas”, sostiene.

Un primer punto, explica Gutiérrez, es la posibilidad de que se reduzcan las regalías del Estado por la explotación del servicio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según explica, el Estado tiene unas regalías del 46%, lo cual lleva a que las tasas y los servicios que tienen que asumir las aerolíneas con el concesionario del aeropuerto sean costosas.

Gutiérrez es consciente de que dichas regalías son base del financiamiento de Corpac pero considera que una reducción temporal de la regalía podría permitir que las aerolíneas reduzcan sus costos operativos con lo cual puedan mejorar sus finanzas.

“Una reducción de la regalía se trasladaría en automático al costo de los servicios porque no estás afectando el ingreso del aeropuerto. Acá lo único que se afecta el ingreso que el Estado tiene por recaudación de este monto. No es algo tan sencillo. Entendemos que tampoco se trata de desvestir un santo para vestir otro. Sabemos que Corpac vive de los servicios que brinda y tampoco podemos pretender que no cobre un centavo, pero es posible quizás que se reduzca a un 30% la regalía”, sostiene Gutiérrez.

El vocero de Aetai confía en que este pedido pueda tener eco en el MTC pues el ministro Estremadoyro, quien ha gozado de continuidad en la cartera como viceministro, conoce la problemática que afrontan las aerolíneas en este duro contexto.

“Se necesita un paquete integral para el sector. No solo es el tema de la regalía, sino también en los aeropuertos de provincias con las tasas de Corpac, de tal forma que se pueda ayudar en esta recuperación para que las empresas puedan sobrevivir y ser sustentables”, indica.

Un segundo punto, señala el experto, es la flexibilización del régimen de importación temporal de naves, repuestos y partes. Según explica, este régimen establece como requisito la presentación de cartas fianzas que, en este contexto, suponen una dificultad financiera para las empresas aerocomerciales. Gutiérrez considera que flexibilizar este requisito podría ser de mucha ayuda en el sector.

“Lo que ahora hemos pedido es que se elimine el requisito de la presentación de carta fianza. Lo hemos planteado para la importación temporal de aeronaves, partes, piezas y repuestos porque permitiría liberar dinero que tengo en el banco. Una aerolínea que tenga cinco o seis aeronaves tiene un millón de dólares ahí metidos”, explicó el vocero de Aetai.

Así, Gutiérrez manifestó que el gremio sostiene reuniones con MTC y MEF para coordinar estas posibles alternativas que permitirían aliviar la carga financiera del sector en un momento crítico y sin precedentes como el que hoy se vive.