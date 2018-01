Dogecoin: El meme del perro que se volvió la criptomoneda de US$ 2,000 millones

En el 2013, cuando la curiosidad por los criptoactivos empezó a masificarse, un par de muchachos decidieron burlarse del Bitcoin .



¿Recuerdan el meme del perro japonés? Pues decidieron crear Dogecoin, una criptomoneda con el meme como logo. Lo curioso es que ha alcanzado los US$ 2,000 millones.

La moneda fue lanzada en 2013. La moneda fue lanzada en 2013.

Apenas a una semana de su ingreso al mercado, ya había multiplicado su valor por 300.



El primer fin de semana de este año, Dogecoin cerró con un valor total de US$ 1,928 millones.



Si bien aún se encuentra bastante lejos del patriarca de la categoría ( Bitcoin, con un valor total de US$ 240,000 millones), la Dogecoin genera zozobra en el criptomundo.

El despertar de este 'criptomeme' ocurrió en 2014, cuando sus inversonres comenzaron a donar US$ 55,000 en dogecoins al piloto retirado de Nascar, Josh Wise.



Según la BBC, el mismo año apoyaron a un equipo olímpico jamaiquino y algún otro proyecto en Kenia. Poco a poco fue ligándose al mundo del deporte.

Pero la principal diferencia con la Bitcoin no es la imagen del perro, sino el límite en el número de unidades de la criptodivisa.



Mientras Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas, actualmente existen 100,000 millones de Dogecoins. El exceso de oferta, naturalmente, ha llevado a que cada Dogecoin valga US$ 0.02; mientras una Bitcoin ha llegado a picos de US$ 20,000.