Dirigentes indígenas exigen presencia de Salvador del Solar tras toma de Estación 5

Continúa la toma de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Loreto. Ismael Perez, dirigente indígena dela comunidad de Chapis, indicó que la medida de fuerza continuará y se acentuará en las próximas horas hasta lograr una respuesta a sus demandas que ya han sido planteadas al Ejecutivo, pero que hasta la fecha –denuncian– no han sido respondidas.

Ante lo cual exigen la presencia del primer ministro S alvador del Solar en la provincia de San Lorenzo. "Tenemos el total control (de la Estación 5 del Oleducto Norperuano) y se están sumando más hermanos indígenas a la lucha. Pese a ello, estamos abiertos al diálogo", comentó en Exitosa Noticias.

Agregó que se pide la presencia del ministro Del Solar en la provincia de San Lorenzo. "No en la zona del conflicto (que se exige la presencia del primer ministro), sino en la capital de la provincia de San Lorenzo. El levantamiento de la medida de protesta dependerá de los acuerdos que se lleguen y que la Asamblea lo decida", argumentó.

En ese sentido, negó que los dirigentes indígenas participen el día de mañana en la reunión que estaba organizando el gobernador regional de Loreto, para afrontar la toma de la Estación 5 del Oleducto Norperuano.

"Nosotros no vamos a asistir a esa reunión porque el problema no está en Iquitos sino está en la zona (Datem del Marañón). Todos los que estamos en el circuito petrolero queremos afirmar nuestro compromiso que no vamos a dialogar en un lugar que sea en San Lorenzo. Las federaciones indígenas hemos emprendido una medida de fuerza, que se está radicalizando", precisó.

Pide que se cumplan compromisos

En otro momento, el dirigente recordó que durante la gestión de César Villanueva como primer ministro se firmó un acta de compromisos con la comunidad de Chapis –a fines del 2018– no obstante, hasta el momento, no se han cumplido con lo estipulado en ese documento.

"César Villanueva firmó un acta en Chapis para que se forma una Comisión Multisectorial, pero después de ello nunca más nos hemos vuelto a reunir. No es justificable que el premier pida suspender el paro y se vaya. Lo que queremos es respuestas porque ya hemos justificado en más de una ocasión nuestros reclamos. Lo que queremos es respuestas", subrayó.

Como se recuerda, la Estación 5 fue liberado en diciembre de 2018 tras los acuerdos con los dirigentes de la comunidad de Chapis, en el distrito de Manseriche, provincia Datem del Marañón (Loreto).

Entre los compromisos se encuentra Petroperú desarrollaría labores de remediación y la integrará al Programa de Desbroce y Alerta Temprana que implementa a lo largo del Oleoducto Norperuano con todas sus comunidades colindantes.

Este programa comprende un monitoreo participativo del Oleoducto con capacitación constante, en el cual se emplea a los comuneros en el servicio de desbroce del derecho de vía con trabajo permanente y un sistema rotativo para que participen todos los miembros de la comunidad, con cuota de género y otros beneficios.