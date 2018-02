Dimon extiende reinado como CEO mejor pagado de Wall Street Dimon, el CEO de JPMorgan Chase & Co., recibió US$ 29.5 millones, un aumento del 5.4%, el menor incremento entre los cinco mayores bancos de Wall Street. Citigroup Inc. aumentó la compensación de Corbat en 48% a US$ 23 millones.

