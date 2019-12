El informe Consensus Forecast LatinFocus recopila las proyecciones de distintas entidades de gran credibilidad en el entorno local, sobre distintas variables de gran importancia para cualquier economía, entre las que se encuentra el Producto Bruto Interno ( PBI), PBI per cápita y el desempleo.

También el consumo privado, consumo público, exportaciones, tipo de cambio, inflación, tasa de interés y reservas internacionales .

Para el sector real, en el caso del PBI, el consenso de las proyecciones indica que esta variable tendrá un crecimiento de alrededor de 3.2% y se ubicará en un nivel de US$ 241,000 millones aproximadamente para el cierre del 2020. Por su parte, el PBI per cápita, tendrá un nivel de US$ 7,443 y el desempleo representará 6.5% de la población económicamente activa (PEA).

Por el lado del consumo privado y consumo público, estos tendrán una variación anual de 3.2% y 2.9%, respectivamente, para el siguiente año. Asimismo, las exportaciones tendrán un crecimiento de 2.8% para el final del 2020.

Proyección del sector real de la economía para 2020. (Fuente: FocusEconomics)

Para el sector monetario y financiero, el tipo de cambio esperado para el 2020, en base al consenso de proyecciones, sería de S/ 3.39 y la inflación tendría una variación anual de 2.2%. Asimismo, la tasa de interés de política monetaria está proyectada en 2.13%.

Proyección del sector monetario y financiero para 2020. (Fuente: FocusEconomics)

Sector externo

En el caso del sector externo, el saldo de reservas internacionales para el 2020, según el informe de FocusEconomics, será de US$ 69,300 millones, siendo estas mayores a las del cierre del 2019 que es de US$ 67,000 millones según el consenso.

Proyección del sector externo para 2020. (Fuente: FocusEconomics)