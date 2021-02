La informalidad laboral en el Perú es un problema que se señala casi todos los días, pero las alternativas de solución se plantean con mucho menos frecuencia. Una de ellas es la que acaban de presentar Pablo Lavado y Gustavo Yamada, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), la cual se basa en 10 medidas de política para reducir el alto índice.

Como lo señalaron en su diagnóstico de la situación actual, en el mundo hay una correlación entre el PBI per cápita y la informalidad laboral. De acuerdo con el PBI per cápita del Perú de 2018, su nivel de informalidad debería ser de 50% y sin embargo ya era de 70% antes de la pandemia (con la crisis económica y sanitaria, esta tasa debe haberse elevado, coinciden varios expertos). Es así que el nivel de informalidad del país es 20 puntos porcentuales mayor que el correspondiente a su PBI per cápita.

Según indican, las principales razones que explican el excesivo nivel de informalidad son los elevados costos laborales y no laborales, un sistema tributario complejo y la excesiva regulación laboral.

Las 10 medidas de política que plantean para fomentar la formalización del empleo son estas:

1. Consolidar los regímenes tributarios. Los autores sugieren la existencia de un único régimen general del Impuesto a la Renta (IR) y eliminar gradualmente el RUS y el RER. Al respecto, Lavado explicó que los últimos regímenes existentes favorecen la atomización de las empresas, por lo cual lo que se busca con este cambio es incentivar su crecimiento.

2. Simplificación administrativa. Ante una legislación laboral voluminosa (que cuenta con 136 normas con 2,000 artículos en total), resulta necesario un análisis de impacto regulatorio para simplificar una gran cantidad de procedimientos innecesarios y eliminar otros, señalan. Tal como están las normas, para una mype resulta demasiado difícil cumplirlas a cabalidad.

3. Remuneración Integral Anual (RIA). Implementar la RIA para trabajadores con salarios menores a 2 UIT permitirá distribuir mejor los presupuestos anuales de la contratación formal, sostienen. El RIA incluirá la CTS, las gratificaciones y las vacaciones, además del salario.

4. Fiscalización laboral. Se plantea que esta sea más un acompañamiento empresarial en vez de un componente sancionador. “El enfoque punitivo debe cambiar por uno donde Sunafil brinde acompañamiento a las empresas, para que, luego de identificar el incumplimiento de la normatividad, se brinde orientación para subsanar las falencias detectadas”, señalan.

5. Facilitar cumplimiento de la tributación. Mediante las TIC (tecnologías de la información y comunicación) y la Declaración Jurada Anual del IR se facilitaría el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pues los procedimientos serían más sencillos, dinámicos y accesibles.

6. Protección a los desempleados. Por un lado se recomienda optimizar el uso de la a CTS para apoyar a la población que ha perdido su empleo. Por otro, se plantea un ingreso básico asegurado para trabajadores independientes, de modo que estén protegidos ante el desempleo temporal.

7. Incentivos para independientes. Estos incentivos serían una serie de beneficios a los que el independiente podría acceder solo si se formaliza. Estos podrían ser tributarios, de acceso a servicios empresariales del Estado o prestaciones de seguridad social, por ejemplo.

8. Financiamiento a partir del consumo. Se busca brindar un beneficio por medio del consumo, donde el pago por el Impuesto General de las Ventas (IGV) se le devuelve al consumidor o se le permite una reducción inmediata para los pagos con medio electrónico y un porcentaje se destina a un fondo individual de salud y otro a un fondo individual de pensiones.

9. Intercambio entre SIS y Essalud. Se sugiere flexibilizar la restricción de tener afiliación a Essalud y SIS en simultáneo. En la actualidad, cuando alguien ingresa a trabajar a una empresa queda afiliado a Essalud y no puede recuperar el SIS hasta un año después de haber concluido el vínculo laboral, lo que deja a la persona desprotegida durante un largo periodo.

10. Flexibilizar contratos indeterminados. Se considera necesario cambiar el marco legal para permitir el cese individual y/o cambiar la modalidad del contrato de plazo indefinido a temporal por motivos vinculados al desempeño de la empresa, no solo por la baja productividad del empleo y/o una falta grave.

VIDEO RECOMENDADO

Tendencias de consumo de medios y redes sociales