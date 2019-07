Días no laborables por Panamericanos: Descanso será obligatorio para el sector privado Por los días no laborables se podría perder alrededor de US$ 1,800 millones, según el economista Jorge Gonzáles Izquierdo. Sepa los detalles.

¿En qué se diferencia un feriado de un día no laborable? ¿Qué derechos y obligaciones tienen los trabajadores en cada caso?