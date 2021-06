El emporio comercial de Gamarra está a pocos días de finalizar su campaña por el Día del Padre y el target del comprador ha cambiado con respecto a años anteriores. En el 2019 una familia generaba un ticket de compra de hasta S/ 500, porque compraban por necesidad y para asegurar una futura necesidad, siendo una compra emocional. Ahora, ese presupuesto se ha reducido a 60%; es decir, S/ 300.

El comportamiento del comprador está enfocado solo en la necesidad del momento, indica Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú para Gestión.pe.

“Antes se compraba ropa como para cambiar el closet de toda una temporada, pero la situación económica no es la misma. La estrategia que ha tomado Gamarra es no subir los precios a pesar de la situación, incluso están con mejores ofertas”, sostiene.

Día del Padre

El precio de un outfit para esta fecha festiva va desde los S/ 40. Asimismo, Saldaña agrega que el inicio de la Copa América, coloca la atención de los consumidores en camisetas deportivas y polos desde el precio de S/ 10.

Al igual que en años anteriores, es usual la venta de pijamas de tela polar, franela y algodón desde el precio de S/ 20, y en este año en particular se vende menos ropa de oficina y de fiesta, disminución ocasionada por la pandemia, siendo poco probable que se compren estas prendas al cierre de esta campaña.

“En esta última semana se venderán prendas al precio que fueron ofrecidas en la primera etapa de la campaña; al por mayor. Las tiendas de Gamarra ya están ofreciendo descuentos de entre 30% y 50%”, enfatiza Saldaña.

Además, explica que durante las primeras semanas de campaña se realizaba la venta al por mayor, puesto que a Gamarra llegaban a comprar emprendedores. Ahora los empresarios tienen que adecuarse a la última fase de consumidores como en años anteriores, aquellos que buscan prendas específicas.

Hasta el momento las expectativas no parecen ser favorecedoras, puesto que las restricciones de aforos no incentivan la producción y no es rentable para muchos talleres volver a producir. La mayoría ha reducido o paralizado la producción, impactando significativamente en el empleo.

Saldaña sostiene que la campaña por el Día del Padre y otras fechas festivas funcionan de manera diferente en Gamarra. “Toda la campaña de julio, como la llamamos nosotros, suma varias campañas: la del Día de la Madre, Escolar, Día del Padre y toda la campaña de otoño-invierno. Es la primera gran campaña de la mitad del año y que en años anteriores representaba casi el 50% de nuestra venta anual con cerca de 100 mil puestos de trabajo, quedando en la actualidad con solo el 40%”.

La suma de todas estas pequeñas campañas superaban hasta antes del 2019 los S/ 6,600 millones en ventas. En el 2019, solo llegaron a completar los S/ 6,000 millones y el 2020 no es un año para comparar cifras, puesto que las tiendas de Gamarra permanecieron cerradas por la pandemia.

La campaña por el Día del Padre dura menos de un mes y representa el 15% de la campaña de julio, en comparación con la del Día de la Madre, que dura cerca de dos meses y representa el 30%.

Recuperación del sector

“Podríamos hablar de crecimiento si volviéramos a recuperar las cifras del 2019 y mejorarlas. Si no, solo se puede hablar de recuperación del sector, y en ese aspecto hemos logrado avanzar al 40% comparado solo con el 2019. Ese mismo año bajamos entre 5% y 8% con respecto al 2018. En ventas estamos en una cifra de 35% comparada con la misma temporada del 2019”, indicó Saldaña.

En ese sentido, esperan la ampliación de aforos para retomar la escala previa de sus producciones y recuperar inversiones perdidas durante la pandemia; de lo contrario, se perderán aún más puestos de trabajo.