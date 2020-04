Este año, el Día de Madre se celebrará el domingo 10 de mayo, fecha que coincide -hasta el momento- con el término de la cuarentena establecida por el Gobierno para evitar más casos de coronavirus en el país.

La compra de regalos por esta festividad estaba marcada tradicionalmente por el segmento de electrodoméstico, en donde destacaba la categoría de línea blanca, siendo las lavadoras y refrigeradoras los productos más demandados.

La realidad hoy es distinta pues existe una orden de inmovilizaciónen el país, y si bien en los últimos días se ha visto a consumidores realizando compras de electrodomésticos, ello responde a una sola razón: es el stock que quedaron en los supermercados, según explica a Gestión.pe el presidente del Gremio de Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Javier Butrón.

Señala que actualmente solo los supermercados se encuentran abiertos al público, de manera que el consumidor puede acudir a la sección electrodomésticos y realizar su compra, esto debido a que aun queda stock en esos supermercados. Sin embargo, las demás tiendas especialistas en este segmento (Hiraoka, Efe, Elektra, etc) las departamentales (Falabella, Ripley, etc) y mejoramiento (Sodimac, Maestro, etc), no lo están.

En este sentido, indicó que ante la llegada de Día de la Madre, los consumidores vienen realizando compras a través de los canales digitales de estas tiendas especializadas en electrodomésticos, con el compromiso de entrega a domicilio (delivery) cuando culmine la cuarentena.

Agrega que ante este escenario, los regalos para el Día de la Madre ahora se orientarán por los electrodomésticos de menor tamaño.

“De existir una campaña, esta va a ser muy pequeña e ilimitada a cosas pequeñas que puedan ser entregadas por delivery rápidamente, no como otras ocasiones donde primaba la línea blanca o electrónica. En estos productos entrarían las cafeteras, tostadoras, licuadoras y artefactos pequeños en general, quizás microondas pequeñas”, explica.

Detalla que además de realizar compras enmarcadas por esta celebración, el usuario viene orientando su consumo en productos tecnológicos que serán utilizados en sus domicilios como parte del teletrabajo o la educación a distancia. De este modo, crece la demanda por las laptops, computadoras, tablets e impresoras.

En espera del ‘go’

Hasta el momento, el Gobierno evalúa un plan de reinicio de actividades dividida en 4 fases, el cual empezaría el 4 de mayo y culminaría el 4 de agosto.

Dicho plan contempla el reinicio de 18 actividades distribuidas en 5 sectores, donde el servicio e-commerce y delivery se encuentran en el fase 1 y los centros comerciales con foro reducido se encuentra en la fase 2.

El plan debe ser aprobado por el Grupo de Trabajo Multisectorial, de manera que ahora se espera dicha aprobación para que el sector electrodomésticos pueda iniciar operaciones con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Tenemos nuestros protocolos internos, con mucho cuidado y mucha dedicación, pero si el Gobierno decide otro protocolo diferente hay que adecuarse pronto. Mientras más temprano sepamos el protocolo, más pronto podremos reaccionar a estar listos para atender a los consumidores”, dijo.

Indicó que la expectativa es alta pues ello involucra la reactivación de puestos de trabajo. Según dijo, entre marcas y distribuidoras de electrodomésticos se emplea a 25,000 personas de manera directa, y de manera indirecta a otras 15,000, entre ellos los trabajadores del servicio de transporte, promoción, servicios de almacenaje y los servicios técnico post venta.