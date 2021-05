La importación de celulares, perfumes y cosméticos, bisutería y joyería, y chocolates, productos que más se comercializan en la campaña por el Día de la Madre, registró un aumento importante en marzo frente a febrero, informó este viernes el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En marzo se observó que el país adquirió 850,202 celulares valorizados en US$ 92 millones, lo que representó un crecimiento de 31.93% con respecto a febrero, cuando se registró 643,843 celulares adquiridos por US$ 69 millones.

Durante el primer trimestre del año, el 61.61% de los equipos móviles provino de China, donde se compraron 1′535,451 unidades por un valor de US$ 148 millones. Le sigue Vietnam con 37.52% de participación y 614,387 equipos valorizados en US$ 90 millones; y Estados Unidos, país que ostenta el 0.75% de participación, con 37,497 móviles por un valor de US$ 1.8 millones.

En lo que respecta a perfumes y cosméticos, el valor importado sumó US$ 14.9 millones (17.73%) cifra superior a los US$ 12.7 millones registrados en febrero. En tanto, en volumen registró un crecimiento de 9.60% respecto al mes anterior. Entre los principales países proveedores de estos productos en el primer trimestre del 2021 se tiene a Colombia con una participación de 32.19% (US$ 13 millones); seguido de Francia, con el 12.71% de participación (US$ 5.1 millones); y Estados Unidos, ostentando el 11.93% de cuota de mercado (US$ 4.8 millones).

En tanto, en marzo se importaron US$ 12,6 millones de artículos de bisutería-joyería, lo que representó un crecimiento de 56.58%. Colombia fue el principal proveedor de estos productos durante los tres primeros meses del presente año, al contar con el 52.93% de participación (US$ 13.3 millones). Le siguen China, con el 30.29% de participación (US$ 7.6 millones); y México, con el 4.81% de cuota de mercado (US$ 1.2 millones).

Asimismo, en el tercer mes del año las importaciones de chocolates aumentaron en 7.38% con respecto a febrero, tras sumar US$ 3.5 millones. Entre los principales proveedores figura Singapur, al ostentar el 16.39% de participación (US$ 1.8 millones). Le siguen Brasil, con el 15.67% de participación, y ventas hacia Perú por US$ 1.76 millones; y Estados Unidos, con una cuota de mercado de 15.59%, por US$ 1.75 millones.

Por otro lado, las prendas de vestir para mujeres reportaron una leve caída en la cantidad adquirida en 0.47% en relación a febrero, tras registrar 2′349,072 prendas valorizadas en US$ 12.7 millones (6.98% en relación al mes de febrero).

Según el Idexcam, este leve retroceso en el volumen de prendas se debería a la acumulación de inventario de las compras en los meses anteriores. Dentro de este grupo se encuentran productos como anoraks, abrigos, pantalones, impermeables, capas, camisas, blusas, camisones y pijamas, prendas de vestir para deporte y sacos.