El conglomerado de Gamarra teme que una de las campañas más importantes del año –como la del Día de la Madre– se pierda por segundo año consecutivo si es que se decide ampliar la cuarentena después del 28 de febrero.

A esta situación se suma, que el nivel de ventas es prácticamente cero, tomando en cuenta que el canal virtual solo representa 3% de lo que facturan con ventas presenciales, lo que también pone en riesgo la generación de capital de trabajo para afrontar (de no ampliarse la cuarentena) el Día de la Madre.

“La mayoría de los empresarios -casi el 90%- no están abriendo sus locales, son muy pocos los que están yendo a trabajar pese a que está permitido a puertas cerradas”, comentó a Gestión.pe la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña.

La empresaria dijo que ello se debe también a la escasa demanda que se registra por la cuarentena.

“Este no es el momento para que los conglomerados como Gamarra y otros, que está conformado por microempresarios formales, puedan volcarse plenamente al comercio electrónico. Ello es un camino muy largo y a futuro. Además debe tomarse en cuenta y comprenderse que -en el caso de Gamarra- el cliente (cerca de 60%) es mayorista, que abastece al sector textil y confecciones a nivel nacional, y que está acostumbrado a ir a Gamarra para ver los diseños, la calidad de la tela, entre otros y el otro es el cliente minorista que está acostumbrado a comprar ropa a menor precio, que es imposible que pueda asumir el costo de delivery que demanda el comercio electrónico”, explicó.

Ante ello -agregó- que las ventas han caído a cero por lo que no hay plata para seguir trabajando ni siquiera para pagar a los trabajadores. Ello se suma a que -por segundo año consecutivo- la campaña escolar y de verano se ha perdido. El gran temor de los empresarios -con la experiencia del año pasado- es que la cuarentena se extienda más allá de febrero.

En el caso de Gamarra -por ejemplo- febrero y marzo son importantes, ya que son los meses en la que se planifica y produce toda lo que se va a vender en la primer mitad del año, que implica tres campañas importantes: Día de la Madre, de invierno y fiestas patrias.

“El año pasado la perdimos por completo, no lo pudimos recuperar. Para Gamarra cerrar un mes conlleva a sacrificar prácticamente la mitad del año. Eso es lo que se no está entiendo desde el Estado . A esta situación se suma que estamos sin plata para afrontar las campañas que vienen, ante la ausencia de ventas”, subrayó Saldaña.

A este panorama se agrega el problema constante que enfrenta Gamarra y todos los conglomerados: la informalidad, que no solo genera una competencia desleal sino que -ahora más que nunca- es una fuente de contagio del COVID.

Así ante la falta de capital de trabajo para la campaña del Día de la Madre, de invierno y de fiestas patrias, para la representante de Gamarra se necesita “cuánto antes” el reglamento del Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-Mype) -creado el último viernes- con el objetivo de otorgar a las mypes créditos con garantías estatales para capital de trabajo.

“Solo espero que esta iniciativa no siga el camino de Reactiva y FAE-Mype en la que menos del 5% de empresarios del conglomerado de Gamarra accedió a estos créditos y a los pocos que lo obtuvieron, a lo mucho consiguieron S/ 3,000 que no alcanza ni para los gastos fijos mensual. Sería importante conocer a que porcentaje de la mypes se proyecta llegar con este programa. No nos vamos a emocionar mientras no se conozcan las reglas del juego, por lo que urge la publicación del reglamento” .

“Ya han pasado 15 día de cuarentena, la próxima semana serán 20 días en cuarentena, por lo que la duda es cuándo va a salir y de ahí desde cuándo se podrá contar con estos créditos, para marzo o abril, hay mucha incertidumbre. Esto debió estar listo antes de que se anuncie la cuarentena ya que para muchos microempresarios el tiempo ya pasó, porque ya quebraron”, manifestó.

-Planteamiento de las mypes-

La empresaria consideró que a la par del PAE-Mype se requiere con urgencia que desde el Estado se implemente un programa intensivo de compras a la microempresa. “Que (el Estado) le compre directamente (a las mypes) y sin intermediarios”, precisó.

A reglón seguido acotó que el programa Compras a Myperú es uno muy potente que incluso -este año- (a través de esta programa) se va a confeccionar 6 millones de prendas, no obstante esta muy retrasado ante los problemas entre las entidades demandantes y ejecutoras.

“Lo que se necesita para que este programa sea viable el primero es que entre las entidades demandantes y ejecutores se levantan las observaciones y se lance otra vez a convocatorias a nival nacional, asimismo que se levanten restricciones que en esta coyuntura son insostenibles”, argumentó.

En el caso de Gamarra -por ejemplo- se exige que los empresario tenga un taller de más de 35 metros cuadrados, asi como declarar en cero como máximo tres meses, cuando esto ya no funciona tomando en cuenta que ya van 6 meses encerrados.

“Respecto al metraje exigido, los microempresarios trabajan en locales reducidos de menos de 10 metros cuadrados, entonces por qué no puede entrar o participar. Las restricciones del programa deben mejorarse y ser acorde a la realidad. Las reglas de juego no pueden ser la mismas que antes de la pandemia ”, dijo.

Ante ello -señaló- que se necesita que como mínimo, en los próximos cinco años, el 70% de lo que se va comprar desde el Estado sea a la microempresa y sin intermediarios.

Otro de los planteamientos que se hace desde Gamarra es que se permita abrir las galerías comerciales con menor aforo.

