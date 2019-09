Las cinco marchas que habían realizado los jóvenes a fines del año 2014 en contra del régimen laboral juvenil –aprobada por el Congreso y bautizada como la ‘Ley Pulpín’- obligaron a que el gobierno del entonces expresidente Ollanta Humala derogara la norma al año siguiente, a inicios del 2015.

El rechazo se debía a que la norma ‘Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social’, orientada a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, no reconocía gratificaciones (julio y diciembre) ni la Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) y solo contemplaba 15 días de vacaciones por cada año trabajado, cuando en el régimen laboral general se otorga 30 días.

En el 2017 una nueva iniciativa se asomó al Congreso. Esta vez lo presentaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el documento llevaba la firma del entonces titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alfonso Grados.

La propuesta estaba dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años y se buscaba facilitar su contratación. Para lograrlo se proponía que las empresas contraten de manera formal a los jóvenes, en tanto el Estado asumía el pago del aporte a EsSalud por tres años a través de un crédito, toda vez que el contrato de los jóvenes sea por mínimo por 6 meses. La propuesta fue debatida por diversas comisiones del Congreso pero no llegó al Pleno.

Para el 2018, durante la gestión el exministro Christian Sánchez, se vuelve a considerar el tema y se propone incentivos a las empresas para contratar a los jóvenes, tales como subsidios a los aportes de EsSalud y, además, el ingreso al sistema de pensiones. Tampoco vio la luz.

Nada concreto

¿Cuánto se ha avanzado este año? Sylvia Cáceres, quien asumió la cartera de trabajo a fines del 2018, no ha sido ajena a la problemática del empleo juvenil y en los primeros meses de este año anunciaba su propuesta para la población que más le cuesta conseguir un trabajo. Cáceres inicialmente dijo que los avances de su propuesta se iba a conocer a fines de mayo de este año tomando como base el proyecto de ley del ex ministro Grados, pero esta vez agregaba un nuevo componente: la capacitación previa.

Pasó mayo y posteriormente sostuvo que la propuesta consideraba incentivos y se esperaba avances para el segundo semestre de este año. Sin embargo, el MTPE señaló a Gestión.pe que a la fecha aún no tienen nada concreto. Pese a ello, sostuvo que trabajan impulsando la Semana del Empleo, en donde las empresas pueden ofrecer sus ofertas de trabajo a los jóvenes, y en lo que va del año estas actividades se han realizado en distritos de Comas, Jesús María y San Martín de Porres. Además, recordó que los jóvenes de 18 a 29 años pueden contar con un Certificado Único Laboral a los Jóvenes (Certijoven) y con este documento pueden acercarse a cualquier centro de trabajo en caso se presente alguna oferta laboral.

En cuanto a iniciativas legislativas, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, Humberto Morales, indicó que en la actualidad esta comisión no tiene en agenda proyectos de ley para impulsar el empleo juvenil.

“Todo proyecto que llega será debatido pero no hay ninguno que se esté trabajando en el marco de los jóvenes”, sostuvo.

Es preciso mencionar que en el último trimestre del año (junio, julio y agosto) un total de 376,000 jóvenes de 14 a 24 años de edad cuenta con un empleo adecuado, una cifra inferior respecto a los 394,900 jóvenes que se habían reportado en similar periodo del año pasado, de acuerdo a cifras del INEI. En otras palabras, en este periodo 18,900 jóvenes dejaron de tener un trabajo en óptimas condiciones.

Norma sin cargas

El abogado laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Germán Lora, indica que el proyecto de ley presentado por el ex titular del MTPE, Alfonso Grados, tenía todos los candados para evitar -como algún sector temía- el retiro de los trabajadores de mayor edad para colocar a nuevo personal y jóvenes.

Agregó que la iniciativa estaba abierto a ajustes y dentro de ello se podría considerar el sonado factor capacitación, es decir, que las empresas puedan capacitar a los jóvenes para que luego puedan ingresar al mercado laboral. En esa línea consideró que el nuevo proyecto de ley que alista el MTPE no debe estar cargada de artículos.

“Se necesita un régimen mucho más sencillo: le pago todos los beneficios a los jóvenes y el Estado paga EsSalud, no hay complicación”, dijo. Agregó que es momento de tomar con seriedad las acciones para impulsar el empleo juvenil, tomando en cuenta que en el país la tasa de desempleo de los jóvenes es casi 4 veces más que en un adulto, un 60% de ellos trabaja en lo que no estudiaron, cada día aumenta la generación Nini (Ni estudia Ni trabaja) y la informalidad en este grupo poblacional también es mayor respecto a los adultos.

“Hay varios ratios que ya hay que romper”, aseveró Lora, quien también fue jefe del gabinete de asesores del MTPE en el 2016.

Nivel de educación

Por su parte, María José Gómez, Directora de la Fundación Forge Perú, consideró que el principal problema que impide que los jóvenes ingresen al mercado laboral es el nivel de educación en el que se encuentran. Así, dijo que el desempleo afecta más a aquellos jóvenes que solo culminaron primaria y secundaria, e impacta menos en los que cuentan educación superior, ya sea por estudios universitarios o técnicos.

“Resulta que a pesar que se ha reducido el empleo juvenil este año respecto al 2018, para los jóvenes que tienen educación superior ha seguido incrementando. Es decir, si el joven tiene educación superior, igual ha tenido empleo”, manifestó.

Pese a este escenario alentador, Gómez precisa que existe otro panorama para aquellos jóvenes que cuentan con estudios superiores pero que no logran conseguir trabajo. Según dijo, hace falta un puente que una a los jóvenes y las empresas para que éstas puedan brindar un empleo formal. ¿Cuál es? Otra vez la capacitación.

“Las empresas no contratan porque los egresados no tienen formación o experiencia. Las empresas no encuentran mano de obra, entonces se debe trabajar en la intermediación laboral, la capacitación, esto es algo que podría ayudar a los jóvenes porque son ellos los que están más expuestos a la pobreza, de la pobreza se sale con un salario y eso se consigue a través de un trabajo”, sostuvo.