En febrero del año pasado, el Ositran anunció que resultaba procedente la solicitud del Ministerio de Transportes (MTC) por lo que decidió suspender la operación y cobro del peaje en Ticlio, a cargo de Deviandes. Aunque se dispuso que sea de manera temporal, ello se mantuvo porque no se llegó a ningún acuerdo entre el concedente y el concesionario.

¿Qué sucedió? El año pasado, se inició una protesta y el bloqueo de la Carretera Central ante el rechazo de la instalación de un nuevo peaje en Ticlio; tras esta situación, se suspendió la colocación de la garita de peaje. Sin embargo, como al incumplirse parte del contrato, este mismo establecía un tipo de compensación de parte del Estado.

Ante ello, según explicó el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, en una entrevista a Gestión (11.11.2019), en una primera instancia Ositran señaló que se realice un pago a Deviandes por los recursos no cobrados del peaje, pero, el MTC apeló porque consideró que “compensar” no es similar a “pagar”. Así, posteriormente, el regulador señaló que lo mejor era que Deviandes y el ministerio se pongan de acuerdo entre ellos sobre la posible compensación, cuestión que no se logró.

De hecho, Trujillo indicó en dicha entrevista que: “No hay acuerdo y el concesionario está en su derecho de poder seguir la vía que considere pertinente, siguiendo lo que el contrato establece”.

Justamente, Deviandes presentó, al amparo del Contrato de Concesión suscrito con el MTC, una solicitud de inicio de trato directo . Este proceso se encuentra dentro del ámbito de competencia de la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, informó el ministerio de Economía (MEF) a Gestión.

Desde el MTC explicaron que si no cierran con ningún acuerdo bajo este esquema, recién se daría la figura de arbitraje internacional.