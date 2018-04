Deuda mundial alcanza récord de US$ 237 billones en el 2017

La deuda mundial alcanzó un récord de US$ 237 billones en el cuarto trimestre del 2017, lo que supera en más de US$ 70 billones la cifra de la década anterior, según un análisis del Institute of International Finance (IIF).

Entre los mercados maduros, el porcentaje de deuda de los hogares respecto al Producto Bruto Interno (PBI) alcanzó máximos históricos en Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Suiza. Ésa es una señal preocupante conforme las tasas de interés empiezan a subir a nivel mundial.

Irlanda e Italia son los únicos países importantes donde el porcentaje de deuda de los hogares respecto al PBI está por debajo del 50%.

No obstante, la relación del PBI respecto a la deuda mundial cayó por quinto trimestre consecutivo a medida que se aceleró el crecimiento económico mundial. La ratio es en la actualidad de alrededor de 317.8% del PBI, o cuatro puntos porcentuales por debajo del máximo en el tercer trimestre del 2016, de acuerdo con el IIF.

Entre los mercados emergentes, la deuda de los hogares respecto al PBI se aproxima a la paridad en Corea del Sur con un 94.6%.