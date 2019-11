La deuda global se encamina a cerrar el 2019 en un récord máximo de más de US$ 225 billones, estimó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés), casi US$ 32,500 por cada uno de los 7,700 millones de habitantes del planeta.

La cifra, que también es más de tres veces la producción económica mundial anual, ha sido impulsada por un incremento de US$ 7.5 billones en la primera mitad del año que no muestra señales de desacelerarse.

Cerca de un 60% del aumento corresponde a Estados Unidos y China. Sólo la deuda de gobiernos superará los US$ 70 billones este año, al igual que la deuda general (gubernamental, corporativa y del sector financiero) de los países emergentes.

"Ante las pocas señales de desaceleración del ritmo de acumulación de deuda, nosotros estimamos que la deuda global superará los US$ 225 billones este año", dijo el IIF en un reporte.

Entre los sectores, el endeudamiento gubernamental registró el mayor aumento en la mitad del año, con un alza de 1.5 puntos porcentuales, seguido por las compañías no financieras, con un incremento de un punto porcentual.

Como las compañías estatales ahora representan más de la mitad de la deuda corporativa no financiera en los mercados emergentes, el endeudamiento relacionado a los gobiernos ha sido el motor más importante de la deuda global durante la última década.

Por separado, analistas de Bank of America Merrill Lynch calcularon el viernes que desde el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, los gobiernos han pedido prestado US$ 30 billones, la compañías ha recibido US$ 25 billones, las familias se han endeudado en US$ 9 billones y los bancos en US$ 2 billones.

Los datos del IIF, que se basan en cifras del Banco de Pagos Internacionales, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en las propias, también mostraron que la cantidad de deuda afuera del sector financiero ahora supera el Producto Bruto Interno (PBI) mundial en un 240%, con un total de US$ 190 billones.

Los mercados globales de bonos han aumentado de US$ 87 billones en el 2009 a más de US$ 115 billones. Los bonos del gobierno ahora representan un 47% del mercado, comparado con el 40% del 2009. Los bonos de bancos han caído a menos de un 40% desde más de un 50% en el 2009