En las últimas semanas -según dio a conocer Gestión.pe- se hicieron cambios en Promperú, tanto en la parte administrativa como técnica, por nuevos funcionarios cuyos perfiles no son precisamente los adecuados para los cargos asignados dentro del órgano que está encargado de dirigir, coordinar, evaluar y supervisar a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, en concordancia con las políticas comerciales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Así, la nueva jefe de Recursos Humanos es Delcy Pretel Palomino, una abogada que no contaría con experiencia previa en esa área. Asimismo, el cargo de jefe de la Oficina de Administración ahora recae en Segundo Gregorio Díaz, quien fue gerente de la oficina de serenazgo en la Municipalidad de San Borja. Y Jhon Wilfredo Rodríguez, economista y quien viene del Ministerio de Vivienda, fue designado como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Promperú.

Respecto a las áreas técnicas, Karlos Tacuri Aragón, quien es hermano de Jorge Tacuri, un expostulante al Congreso por Juntos por el Perú, no solo se encargará de la Dirección de Promoción de Turismo, sino también, será encargado de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales que tiene Promperú en el país.

Ello sin contar que está pendiente la designación del nuevo director de las Oficinas Comerciales del Exterior (Ocex), las cuales suman 29 con un alcance de 50 mercados internacionales incluido China y Estados Unidos. Es esta área la que sirve de enlace entre las medianas y micro empresas peruanas con potenciales inversionistas internacionales.

“Si bien los cambios de funcionarios son naturales en el Estado, sacar personal con experiencia y de carrera para poner en esos cargos personal que no cumple con la capacidad técnica es preocupante, se pondría en juego la promoción internacional del Perú, mirando hacia un escenario de una posible desaceleración”, sostuvo Vásquez.

Explica que si en la parte administrativa se coloca personal sin la experiencia necesaria, podría haber demoras en los niveles de ejecución de lo que plantean los órganos técnicos, como la participación de una misión de Perú en un evento internacional, ruedas de negocios, entre otros compromisos que podría ser importantes para que los productos peruanos tengan vitrina.

Justamente, Adex está a la espera aún de que Promperú firme un acuerdo con el gremio para confirmar su participación, a través de un pabellón en el que se promueve a pequeños empresarios, en la nueva edición de Expoalimentaria, la feria más grande de la región en alimentos y bebidas y que este año espera superar ventas por US$ 150 millones.

Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) indica que no es momento -ni antes ni ahora- de colocar personal sin la experiencia técnica “que probablemente ocupe el tiempo en recién empaparse del tema”, cuando el reto del país hoy es ser más competitivo frente a decenas de países que buscan elevar su participación en el mercado.

“Tenemos un clima bastante inestable, hoy se debe poner énfasis en las oficinas comerciales en el exterior para realizar estudios de mercado y promocionar el país en base a los nuevos patrones comerciales y de gustos del mercado post pandemia”, declaró.

En esa línea, afirmó que -en general- seguir colocando a funcionarios por cupo político crea más incertidumbre cuando se requiere atraer inversiones y un mejor flujo de turismo, así como expandir nuevas oportunidades comerciales, considerando que la balanza comercial se ha invertido por la desaceleración de las exportaciones.

“La inversión privada está en cero, la inversión pública no se acelera y lo único que está manteniendo el crecimiento de la economía prácticamente es el consumo”, sostuvo.

“¿Si el ingreso de personal no capacitado podría entorpecer la política de promoción de las exportaciones? Si, alguien que no tiene el perfil no tendrá la productividad para realizar una gestión mejor que la anterior”, añadió.

Para el 2022, Promperú maneja un presupuesto modificado que asciende a casi S/ 254 millones. Al 30 de junio, tiene un avance de ejecución de 30%. Del presupuesto asignado para la promoción externa de los destinos turísticos del país, que asciende a S/ 51 millones, se ha ejecutado el 10%. Respecto a los recursos destinados para el desarrollo y promoción de la imagen del país, el avance de ejecución es del 19%.

Proyecciones de exportación

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), reiteró -durante una ponencia el jueves con la Adex- que la inversión privada registraría un crecimiento nulo este año y de 2% en el 2023, en un escenario de recuperación gradual de la confianza empresarial.

Respecto a las exportaciones, se estima que alcancen las US$ 71,147 millones este 2022 gracias a los envíos no tradicionales. Pese a ello, los envíos tradicionales peruanos registran una tendencia a la baja. En mayo, por ejemplo, los envíos peruanos registraron US$ 4,941 millones, una reducción en 0.8% a las de mayo del 2021, principalmente por los menores embarques mineros y la caída de su precio.

Fuente: BCRP

Cabe señalar que entre el 6 y 13 de julio último, el precio del cobre bajó a US$ 3.30 la libra, una caída de 3.4%. Asimismo, la cotización del oro disminuyó 1.7% a US$ 1,724 la onza.

Cabe indicar que el BCR proyecta que la balanza comercial alcance un superávit de US$ 13,400 millones en el 2022, considerando un mayor incremento de los precios promedio de importación en el 2022, principalmente de alimentos, petróleo e insumos industriales así como un menor crecimiento en el volumen exportado de los productos tradicionales (cobre, oro, zinc y petróleo, principalmente), siguiendo la proyección de la producción primaria local.