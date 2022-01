Los despachos de frutas y hortalizas al exterior superaron los US$ 5 mil 123 millones 619 mil entre enero y noviembre del 2021, logrando un incremento del 22% en comparación al mismo periodo del 2020 (US$ 4 mil 207 millones 935 mil), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

En opinión del vicepresidente del Comité de Frutas y Hortalizas del gremio empresarial, Daniel González Hernández, la buena performance de ambos rubros, en líneas generales, se debe a la alta demanda internacional, pues con la aparición del Covid-19 los consumidores eligen productos nutritivos y de mayor calidad.

“Perú tiene potencial para convertirse en la despensa principal del planeta. En esa línea, es vital trabajar de la mano con el sector público, desarrollar una política agroexportadora de alimentos, mejorar la inocuidad de nuestra oferta, ingresar a nuevos mercados y exhibirla en ferias como la Expoalimentaria”, dijo.

Frutas

La exportación de frutas sumó poco más de US$ 4 mil 198 millones a noviembre del 2021, experimentando un ascenso del 26% respecto al similar periodo del 2020 (US$ 3 mil 321 millones 906 mil), indicó la Gerencia de Agroexportaciones del gremio empresarial.

Su alimento más solicitado fue la palta (US$ 1,166 millones) con una variación positiva de 42% (concentró el 28% del total). Le siguió de cerca el arándano (US$ 1,165 millones) con un alza del 25% y también con una representación del 28%. Luego se ubicaron la uva, mango, mandarina, plátanos, granadas, entre otros.

El destino principal fue EE.UU. al demandarlas por US$ 1,479 millones 663 mil, un crecimiento del 21% y una participación del 35%. Países Bajos (US$ 1,009 millones 296 mil) ocupó el segundo lugar con un incremento del 29%. Completaron el top ten Reino Unido, España, Hong Kong, Chile, China, Canadá, Corea del Sur y Rusia. De este grupo, China cerró en rojo (-10%), mientras que Chile obtuvo el mayor aumento (126%).

Hortalizas

De otro lado, los envíos de hortalizas a nivel internacional sumaron US$ 925 millones 600 mil a noviembre del 2021 y una variación de 4.4% en comparación al mismo periodo del 2020 (US$ 886 millones 028 mil).

El espárrago (US$ 483 millones 754 mil) representó el 52% de estas exportaciones y consiguió una evolución de 5%. En este ranking también estuvo la alcachofa (US$ 125 millones 166 mil), cebolla (US$ 88 millones 384 mil), jengibre (US$ 78 millones 148 mil) y aceituna (US$ 41 millones 505 mil). Asimismo, se exportó orégano, tomate, ajo, choclo, palmito y otros más.

EE.UU. lideró los pedidos con US$ 473 millones 820 mil, un alza del 6% y una participación del 51%. Le siguió España (US$ 114 millones 427 mil), Países Bajos, Reino Unido y Brasil. Completaron los 10 primeros lugares Chile, Francia, Alemania, Colombia y Japón. De ellos, Países Bajos, Brasil y Francia redujeron sus pedidos en -3%, -11% y -7%, respectivamente.

Datos