Oscar Caipo, presidente de la Confiep

Tener un Perú cada vez más íntegro, en el que todos aportemos desde la posición en la que nos toque estar, para revertir la crisis de valores y falta de confianza, y así avanzar en el cierre de brechas sociales que existen en el país. Nuestro compromiso es con el Perú y seguiremos promoviendo y defendiendo los principios de la empresa y la propiedad privada, las libertades económicas e individuales, la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia como el mejor medio para el progreso de nuestro país y nuestras familias.

Erik Fischer, presidente de Adex

En lo económico deseo que este año 2022, los peruanos no perdamos la oportunidad histórica para poner en valor nuestras riquezas naturales, nuestro talento creativo y emprendedurismo, para generar la riqueza que nos permita cerrar las brechas sociales y sostener no solo el crecimiento económico sino principalmente sostener el desarrollo social.

Pedro Martínez, expresidente de la SNMPE

Un decidido y permanente apoyo a la inversión que es la única fuente generadora de trabajo, impuestos, bienestar y desarrollo, en un ambiente de confianza, estabilidad y predictibilidad.

Jessica Luna, gerente general de ComexPerú.

Espero que el 2022 sea un año donde tengamos seguridad y confianza para reactivar la inversión privada y con ello la generación de empleo y oportunidades para los peruanos.

Carlos Durand, presidente de Perucámaras.

Clima de negocios adecuado para generar la confianza necesaria y así incentivar las inversiones, la generación de empleo y la recuperación sostenida de la economía.

José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes.

Que se dé un “gran cambio”, que permita tener un ambiente propicio para las inversiones. De esa manera, los peruanos podremos aspirar a una vida mejor.

Eduardo Farah, presidente de Apiplast

Que todos los estudiantes y jóvenes regresen a clases en marzo del 2022 y en ese sentido, que todos puedan ser vacunados previamente. Y segundo, que mejore el trabajo de las personas, así como su estándar de ingresos, de lo que ellos ganan actualmente porque con todo lo que ha pasado el costo de vida ha subido y ellos deberían mejorar sus estatus económicos.

Susana Saldaña, presidenta de Asociación Empresarial Gamarra

Salvaguardias para las micro y pequeñas empresas del sector textil y confecciones que vienen agonizando por la invasión de prendas chinas.

Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios de Mega Centro de Mesa Redonda

Desearía un país unido, para enfrentar con entereza todo el 2022, tal como se hizo en el 2020 frente al inicio de la Pandemia en nuestro país.

Ana María Choquehuanca, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa Pyme Perú

Que la escena política no perjudique las inversiones y promueva la formalidad, recuperando la estabilidad de nuestra moneda y con ello, las MYPES se reactiven completamente. Que la articulación empresarial se consolide y que todas aquellas Micro y Pequeñas empresas que han quebrado resurjan logrando revertir el efecto negativo que se ha tenido estos dos años.

Enrique Pajuelo, vocero de la Asociación de Empresas Familiares

Mi deseo es que el 2022 recuperemos la estabilidad política y social que permita hacer crecer nuestra economía gracias a la inversión privada.

Fernando Ruiz-Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

Aprovechar las oportunidades que se presentan sea por los mercados, los precios de nuestros principales productos y atraer más inversiones.

Ricardo Acosta, presidente de Apavit

La reactivación del sector turismo el cual genera una cantidad interminable de empleos directos e indirectos, así como el combate a la informalidad que hoy en día hizo metástasis en el país, perjudicando a las empresas formalmente constituidas, al Estado por la millonaria evasión de impuestos lo cual conlleva a un país rico a un aumento descomunal de personas más vulnerables. Combate frontal a la corrupción que tanto afecta a la población, así como a la imagen país.

Roque Benavides, presidente de Cía. de Minas Buenaventura

Esperaría que haya mucha más comprensión de lo que significa hacer empresa en el Perú, no solo minera, sino en general. Muchas personas consideran que hacer empresa y mantener las empresas es un aspecto muy fácil, lo que no es así. Detrás de cada empresa hay muchos grupos de interés: los trabajadores; las comunidades donde nos toca laborar, en las zonas andinas; accionistas y el Estado. Es muy importante que se entienda que la empresa privada es fundamental en el Perú, como lo es la inversión pública. Esperamos la comprensión.

Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s

Que el sector privado tenga las garantías jurídicas y burocráticas para poder avanzar e invertir, aprovechando la bonanza de los altos precios de materias primas que tenemos, para generar empleo y actividad económica, de tal manera que el Perú pueda retomar el camino de la prosperidad y el desarrollo del que nos hemos desviado

Piero Ghezzi, exministro de la Producción y cofundador de Hacer Perú

Que lleguemos a un consenso de cómo desarrollar la minería en el Perú. Y así aprovechemos el que puede ser un superciclo de precios incluso mayor que el de comienzos de siglo a raíz de la urbanización en China.

Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas y cofundador de Hacer Perú

Que podamos evitar nuevas olas de la pandemia. Que se respete el marco institucional de la política fiscal y se retome una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Que los vientos de cola externos se mantengan y que se hagan los correctivos necesarios para no seguir desperdiciándolos, logrando un crecimiento sostenido de la inversión privada y una recuperación de la calidad del empleo.

Elmer Cuba, exdirector del BCR y socio de Macroconsult

Que el Estado se transforme, sea más eficaz y eficiente en todas las políticas públicas, en particular en la igualdad de oportunidades y la productividad.

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas

Que el gobierno convoque a la empresa privada en un gran consenso nacional y juntos enfrenten los problemas sociales que hoy impiden que el país logre desatar un mayor bienestar para todos. Que se lance un gran programa de formalización que provea de puestos con beneficios sociales para nuestros trabajadores.

Miguel Jaramillo, economista principal del CPC

Que se impulse la generación de empleos formales para recuperar la caída en los ingresos reales que los hogares hoy enfrentan; que se cierren brechas de infraestructura; y que las autoridades que manejan la política macroeconómica, como el MEF, preserven su institucionalidad ganada con tanto esfuerzo en los últimos años. Por ejemplo, esta entidad debe definir en 2022 el nivel de deuda deseable y la trayectoria sostenible para converger a ese valor. Ese es un ingrediente para generar confianza y anclar expectativas.

Carlos Parodi, profesor de la UP

Reglas de juego estables y que se deje de lado la idea de la asamblea constituyente.

Juan José Marthans, PAD Universidad de Piura

No desearía más que un sector privado comprometido con la competencia, transparencia y eficiencia. No desearía más que un sector público que provea de los recursos necesarios para que la sostenibilidad del sector empresarial se consolide en línea con un proceso de regulación independiente, técnico y respetado. No desearía más que un Estado eficiente que sea capaz de generar las condiciones para la paz social y la sostenibilidad del proceso de generación de riqueza. No desearía más que el frente empresarial entienda que el único camino para darle sostenibilidad a sus negocios es “compartir valor” en un marco de competencia y adecuado trato a los recursos humanos más eficientes. No desearía más que parte del frente empresarial acostumbrado a prácticas mercantilistas, se aleje de ellas. Hasta hoy esas prácticas lo único que han generado es que el lado eficiente de los negocios no pueda surgir y manche un prestigio bien ganado.

Fernando Guinea, socio fundador de Amrop Perú

Que se respeten las reglas de juego para incentivar la inversión privada.

José Antonio Olaechea, presidente de Tacama

Que se cumpla con la constitución y la ley.

Juan José Rosas, soy cofundador de Rose Hill

Mi deseo sería que hubiese una cultura más emprendedora de nuestros jóvenes peruanos en cuanto a usar la tecnología para crear productos y servicios que tengan un impacto positivo y significativo en nuestra sociedad. Es muy importante entender que la mayoría de los productos y servicios que se ofrecen en el Perú, (i) se pueden ofrecer a un costo más bajo, (ii) se pueden ofrecer a una mucho mejor calidad o experiencia, y lo más importante, (iii) se pueden ofrecer a más peruanos que históricamente no han tenido acceso a estos beneficios, mejorando así la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Es fundamental que nuestra nueva generación de emprendedores se atreva a transformar nuestra economía a través de la creación de empresas privadas que mejoren varios sectores en el Perú, y que sepan que la tecnología es su mejor aliado para lograr este objetivo.

Hugo Alegre, CEO de Real Time Management

Que podamos unirnos todos los peruanos alrededor de objetivos comunes de solidaridad, libertad y emprendimiento

Jorge Toyama, abogado laboralista

Un presidente que convoque a los mejores profesionales, con una gestión técnica, equilibrada y honesta. Y una buena política para reducir la mayor informalidad en el empleo.

Sandro Fuentes, abogado tributarista, exjefe de la Sunat

Que haya reactivación económica con empleo sostenible.

Jorge Picón, abogado tributarista

El deseo económico para el 2022 es que nuestro país, en medio del caos y la incertidumbre, logre estabilidad, seguridad y predictibilidad para las inversiones, que logren convertirse en miles de puestos de empleo y se terminen plasmando en el bienestar de nuestra sociedad.

José Oropeza, director de Perú Offerwise

Todos los días hacemos empresa o al menos la gran mayoría de nosotros buscamos desarrollar una propia, buscamos emprender nuevos negocios y asumimos nuevos retos y desafíos, cuando despertamos temprano para llegar al trabajo a tiempo o cerramos tarde nuestro negocio atendiendo al último cliente, en cada ocasión, estamos ejerciendo nuestra libertad de hacer empresa, mi deseo es que las reglas del juego sean siempre claras y la estabilidad llegue pronto, para que cada peruano sea el responsable de su destino y viva dignamente, orgulloso de su esfuerzo.

Marco Loret de Mola, matemático y Fundador de MatLab

Que más personan puedan formalizarse para contribuir con las necesidades del Estado y que a la vez, el Estado no incumpliera tanto, con la corrupción que hoy existe, y que ese dinero se use de manera más eficiente e inteligente posible. Si se cumplieran esas dos cosas estaríamos en una situación más positiva los peruanos.

Robert Adrianzen, gerente de Negocios y Servicios

Lograr una política de estado en donde se respete a las personas y a la empresa privada que es la que solventa el crecimiento económico del país y por ende de todos los peruanos

Andrea Mogrovejo, administradora

Mayores facilidades de créditos con tasas preferenciales y opciones de formalizar para los emprendedores y negocios independientes que se han visto obligados a ser informales para incrementar o recuperar ingresos.

Karina Duarte, abogada

El deseo económico es que, con transparencia y honestidad, fondos sean destinados para mejorar el nivel de educación en nuestro país y la educación pueda llegar a los lugares más lejanos.

Fiorella Benavides, contadora colegiada

La reactivación y apoyo a las empresas que han sido duramente golpeadas por la pandemia. Sabemos que la quiebra de una empresa no solo es para los dueños sino para las familias que están en ellas.

Gian Carla Canessa, jefe de Negocios

Que exista una verdadera política, que incentive la formalización de micro y pequeñas empresas para ayudarlas a crecer, porque cuando una empresa crece, todos los que forman parte de la cadena crecen con ella.

Aleph Navarro, abogado

La seguridad jurídica y económica. Una de las cosas que el país necesita es tener claras las reglas de juego.