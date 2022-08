El Banco Mundial (BM) dijo el jueves que desembolsó una cifra récord de US$ 49,800 millones desde el comienzo de la pandemia de coronavirus para que América Latina y el Caribe puedan paliar los efectos sanitarios, económicos y sociales del COVID-19 y la creciente inflación e inseguridad alimentaria.

El monto incluye unos US$ 20,700 millones en el último año fiscal, que finalizó el 30 de junio, dijo el BM en un comunicado de prensa.

“Mirando más allá del COVID nuestra región enfrenta importantes desafíos y nuestro compromiso es el de trabajar juntos en áreas críticas”, expresó el vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo. Entre esas áreas mencionó el campo educativo, la recuperación del equilibrio fiscal, el fortalecimiento del sector sanitario y el impulso a la agenda del cambio climático.

La finalidad, dijo, “es lograr un crecimiento más sustentable e inclusivo, que beneficie a la población de América Latina y el Caribe, en especial a los más vulnerables”.

Los compromisos incluyen US$ 24,900 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento (más conocidos como Banco Mundial); US$ 19,500 millones de la Corporación Financiera Internacional; y US$ 5,400 millones en garantías del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones.

Los desembolsos comenzaron en abril del 2020, pocas semanas después del inicio de la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia, el financiamiento total del BM fue de unos US$ 272,000 millones para que el sector público y privado de diferentes países del mundo combatan los efectos sanitarios, económicos y sociales del COVID-19.

