El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dio a conocer este jueves que ha solicitado información al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y a otras entidades para determinar los daños a los consumidores que podría causar el derrame de petróleo ocurrido en la zona donde opera la Refinería La Pampilla, a cargo de Repsol, en el distrito de Ventanilla.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley No 29571) señala que los productos ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores.

En ese sentido, al tener en cuenta que en la zona afectada se practica la pesca artesanal para la extracción de productos pesqueros (peces, marismos y derivados) y productos acuícolas que se comercializan en el mercado local, Indecopi, mediante el Oficio 020-2022-DPC/INDECOPI, del 19 de enero de 2022, requirió la siguiente información al Sanipes:

La delimitación de la zona marino costera afectada y el tiempo de afectación.

Qué actividades de extracción se realizan en la zona afectada, y en qué cadenas productivas tiene incidencia.

Si se ha identificado la posible afectación de la inocuidad en los productos.

Acciones adoptadas para informar a los proveedores que realizan labores de extracción sobre los riesgos de comercializar los productos que se extraigan.

Asimismo, hoy dirigió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el Oficio 023-2022-DPC/INDECOPI, donde solicita información sobre la identificación a los posibles afectados y si corresponde la cobertura de un seguro contratado por parte de la empresa responsable del derrame.

La finalidad es evaluar si hay una afectación directa a la ciudadanía en su calidad de consumidores, y si corresponde activar nuestras competencias para iniciar procesos judiciales para la defensa de intereses difusos y/o colectivos de los referidos consumidores.

Adicionalmente, como medida de anticipación ante alguna incidencia en el mercado, mediante el Oficio 018-2022-DPC/INDECOPI del 19 de enero de 2022, se consultó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) si se ha identificado la posible afectación y/o distorsión en los precios del petróleo o la gasolina en el mercado nacional. La finalidad es desplegar acciones preventivas para fomentar que los proveedores cumplan con el deber de informar adecuadamente tales variaciones a los consumidores.

Según OEFA, el petróleo derramado habría alcanzado 18,000 metros cuadrados (m2) de mar y según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) se habría afectado la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras e Islotes de Pescadores y a la zona reservada de Ancón.

Unos 18 mil metros cuadrados de las playas chalacas fueron contaminados después de que el último sábado se derramara petróleo en el terminal multiboyas N°2 de la Refinería La Pampilla. Conoce todos los detalles en este video.