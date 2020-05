Actualmente, para acceder a un crédito hipotecario el usuario debe contar con la cuota inicial del valor del inmueble y presentar documentos que acrediten los ingresos con los cuales podrá pagar las cuotas del préstamo (boletas de pago).

De esta manera, son los trabajadores formales quienes tienen las mayores facilidades para adquirir la vivienda soñada. Para los trabajadores informales la realidad es otra, pues al no contar con los documentos que garanticen el pago del préstamo no pueden acceder al crédito, a pesar de contar con ingresos y ahorros.

Frente a ello, desde hace un par de años las entidades bancarias han lanzado un programa dirigido a los trabajadores informales denominado ‘Plan Ahorro’, en donde por un plazo de 6 a 12 meses los trabajadores interesados deben realizar un pago equivalente a la cuota que estarían pagando por el crédito hipotecario.

A modo de ejemplo, si la cuota mensual de la vivienda que se desea adquirir es de S/ 1,800, durante el periodo que se establezca (6 o 12 meses) debe pagar ese monto.

Al final de ese periodo, lo que se acumule será equivalente a la cuota inicial de la vivienda y accederá de manera automática al crédito hipotecario, explica a Gestión.pe la Directora Comercial de Urbania y Adondevivir, Gisella Postigo, al detallar que basta con incumplir el pago mensual de la cuota del ‘Plan Ahorro’ para que sea retirado del programa.

“Como has incumplido con el pago (del ahorro), no será 12 meses, si no, un año y medio que se tendrá que depositar al banco”, advierte.

Precisó que bajo este sistema, al considerarse como una preventa, el inmueble ya es prácticamente del trabajador, de manera que el precio del inmueble queda bloqueado. En otras palabras, si el departamento tiene un costo de S/ 100,000 y en un año se eleva a S/ 12,000, para el cliente sigue costando S/ 100,000.

La oportunidad

Postigo estimó que este esquema tendrá mayor expansión de crecimiento durante la crisis del coronavirus en el país, sustentado en que durante la cuarentena – la cual inició el 16 de marzo- se observó que la mayoría de los trabajadores independientes continuaron cumpliendo la cuota mensual.

Según dijo, los bancos optaron por condonar dos meses de pago al ‘Plan Ahorro’, pero tenían que correr esos 2 meses para el final. Es decir, si el plan era por 12 meses, ahora sería 12 meses y otros 2 más.

“La tasa de estos clientes que no han pagado ha sido muy baja porque son clientes que saben que dependen de esto para poder calificar (al crédito hipotecario)”, sostuvo.

En esa línea, indicó que el crecimiento de este programa crecerá en tanto las empresas inmobiliarias aumenten su oferta inmobiliaria para los independientes, y es que actualmente, del stock de viviendas que tienen cada una de ellas, solo un porcentaje se destina a la facilidad del “Plan ahorro”.

“La constructora tiene que ver qué porcentaje del proyecto lo puede mandar a este sistema porque si no, si bloqueas (el precio del) inmueble, nunca podrá hacer el capital para poder construir normalmente (las viviendas)”, dijo.

El dato