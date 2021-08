Economía







Demanda interna de gas natural no es suficiente para Gasoducto del Sur . “Como la demanda interna de gas natural no ha crecido en el país, no es suficiente, a tal punto que todos los días se deben reinyectar alrededor de 350 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas”, precisó Seferino Yesquén, presidente de Perupetro.