Asia Fruit Logistica 2019, principal feria internacional del continente asiático especializada en productos frescos, abrirá sus puertas declarando a Perú como su primer país invitado de honor, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

“Como en años anteriores, los consumidores asiáticos y de diversas partes del mundo que asisten a esta feria podrán comprobar la calidad de los productos peruanos, con la ventaja que representa ser el primer país invitado de honor, lo que nos dará mayor visibilidad y oportunidades para concretar negocios”, manifestó Luis Torres, presidente ejecutivo de Promperú.

Asia Fruit Logistica 2019, que se realizará del 4 al 6 de setiembre en Hong Kong, representa una excelente oportunidad para que la delegación peruana muestre su oferta bajo la marca Super Foods Peru, así como Coffees from Peru y Pisco, Spirit of Peru, anotó Torres.

Esta presentación constituye parte de la estrategia de penetración y posicionamiento de las agroexportaciones peruanas al mercado asiático.

Algunos de los productos que se presentarán son granadas, arándanos, paltas, mangos, uvas, cítricos, banano, entre otros.

El pabellón peruano tendrá un área de 240 metros cuadrados y allí se ubicarán las 22 firmas, asociaciones y gremios que representan a alrededor de 300 exportadores, que esperan lograr compromisos comerciales por US$ 180 millones.

Dichas empresas y productores provienen de Piura, Tumbes, Chiclayo, Ica, Lima, Ayacucho, Moquegua, Huancavelica, Arequipa, Junín, Ancash, Tacna y La Libertad.

Cabe recordar que el 1 de setiembre se realizará el Perú Honor Day at Expo Beijing 2019, que busca destacar el aporte de los alimentos nativos peruanos al mundo.

-Venta al exterior a Asia-

El 2018, las exportaciones del sector agro crecieron 12 %, registrando ventas por más de US$ 6625 millones, de acuerdo a Promperú.

Los envíos a Asia sumaron US$ 617 millones y crecieron 22 %.

Los principales mercados fueron China (US$ 152 millones / 24.7 % más), Corea del Sur (US$ 150 millones / 24.4 %) y Hong Kong (US$ 114 millones/ 18.5 %).

En el primer semestre del año, los envíos al exterior del sector agro están acumulando US$ 2870 millones, creciendo 4 % en relación al mismo periodo del año anterior.

Los envíos a Asia sumaron US$ 296 millones (1 %), siendo los principales productos uvas, paltas, mangos, nueces del Brasil, banano orgánico, mandarinas y arándanos.

Los principales mercados fueron China (US$ 74 millones), Hong Kong (US$ 64 millones) y Corea del Sur (US$ 50 millones).

El 2018, Asia Fruit Logistica acogió a 826 expositores de 46 países y recibió a 13 500 visitantes del sector hortofrutícola de más de 20 ciudades de China y 70 naciones.