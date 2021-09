Economía







Déficit fiscal: ¿Qué tan alineados son los mensajes de Bellido con las metas del MEF? Si no existe una regla fiscal entonces no habría un marco legal para evitar gastos que puedan poner en riesgo la situación fiscal de ejecutivo, señaló el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), Marcel Ramírez.