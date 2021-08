El día jueves el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que para el presente año el déficit fiscal sería menor al proyectado (5.4% del PBI) en el último Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas publicado por el anterior ministro. Asimismo, dijo que para el 2022 el déficit sería menor al de otros países de la región.

Respecto a ello, el economista y docente de la Universidad del Pacífico (UP), Marcel Ramirez, señaló que no siempre el que se anuncie un menor déficit es bueno, pues esto puede ser a costa de la no ejecución del presupuesto.

No obstante, indicó que dado que se infiere que el menor déficit sería por mayores ingresos, pues el ministro anunció una recaudación favorable en lo que va del año, esto podría tener dos orígenes: el precio del cobre y la reanudación de las actividades económicas, siendo este un componente más doméstico.

A pesar de lo positivo que signifique una mayor recaudación, se debe tener en cuenta que el sector público ha visto reducido su presupuesto para este año, subrayó.

Ante ello, habría que evaluar aquellos puntos en donde hay demandas adicionales, especialmente los relacionados a educación, trabajo y salud, para que, si hay una ligera “holgura” de recaudación, se utilicen mecanismos seguros como programas presupuestales para brindar recursos.

“El que se indique un menor déficit no debería ser exactamente el mensaje, se debió (el ministro) detallar un poco más sobre todo cómo va el tema presupuestal”, manifestó.

Al respecto, el economista Melvin Escudero indicó que la recaudación favorable a la que se refiere el ministro depende del crecimiento económico. Sin embargo, el escenario político actual, con mensajes y acciones no oportunas, no da completas garantías para promover una mayor recaudación.

“El mensaje es positivo y va en la línea correcta, pues indica que el ministro está interesado en la estabilidad fiscal. No obstante, se necesitan las condiciones, y esto implica acciones para promover la inversión privada y el crecimiento económico. Si ocurre un contexto positivo podría subir incluso el costo de endeudamiento”, advirtió.

Efectividad

Por su parte, Ramírez señaló que lo importante es si los mayores recursos serán utilizados de manera óptima en lo que resta del año, sobre todo en el contexto actual en donde se ha retrocedido en indicadores relevantes relacionados al bienestar de la población.

Ante ello, se debe tomar en cuenta que, si la mayor recaudación es producto de la minería, es probable que esta sea temporal. Si este es el caso, se le debe dar un uso dirigido a la inversión (formación bruta de capital) y no en mayores gastos corrientes (por ejemplo remuneraciones).

“Las demandas adicionales siempre deben ser orientadas a inversión. Deben haber proyectos que han quedado en cartera o que postergaron su financiamiento, por lo que, en caso se esté preparado para ejecutar el presupuesto, deben ser atendidos”, subrayó.

Por otro lado, si la recaudación corresponde a la recuperación de la economía, entonces se podría contemplar dirigir al aumento de gasto corriente.