El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto de Urgencia N° 079-2021 que establece que el déficit fiscal anual del Sector Público No Financiero para el 2022 no debe ser mayor a 3.7% del PPBI, en tanto que la deuda bruta total del Sector Público No Financiero no debe ser mayor al 38% del PBI.

Así, luego de la suspensión temporal y excepcional de las reglas fiscales que se realizó para 2020 y 2021, se retoma la aplicación de reglas fiscales, tomando en consideración que aún persisten riesgos asociados a la pandemia que pueden afectar la economía global y local, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

“De esta manera, en consistencia con el reconocido historial de responsabilidad fiscal del país, se fortalece y continúa el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2021, de acuerdo con la recuperación de la actividad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, señaló el MEF.

Cabe anotar que el último reporte del Banco Central de Reserva, con datos hasta junio, muestra que el déficit fiscal anual continúa disminuyendo desde marzo de 2021, ubicándose en 6.4% del PBI al mes de junio.

“En esta reducción han influido, principalmente, los mayores ingresos tributarios, destacando el IGV y el impuesto a la renta, y en menor medida los mayores ingresos no tributarios del gobierno general, así como el mayor resultado primario de las empresas estatales, que compensaron el aumento de los gastos del gobierno general, principalmente en formación bruta de capital”, señaló el BCR.

Trayectoria

El MEF sostuvo que en los siguientes años se continuará con dicho proceso de reducción del déficit fiscal ordenado, acorde con el estado de la actividad económica y la reducción de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad fiscal.

“La recuperación progresiva de las actividades económicas y la mejora de los ingresos tributarios, nos permitirá este año mantenernos dentro de la meta de déficit fiscal, y a partir del próximo año iniciar el retorno gradual a las reglas fiscales, efectuando una evaluación permanente del escenario local e internacional”, indicó el ministro Pedro Francke.

El titular del MEF también señaló que el Perú en el 2021 se mantendrá como uno de los países con la menor deuda pública y déficit fiscal de la región.

Explicó que el déficit fiscal de este año será menor a lo que se había proyectado en el último informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, y para 2022 tendremos uno de los déficits fiscales más bajos de la región.

Francke reiteró que el MEF mantiene las proyecciones de crecimiento económico de este año en 10%, y hay que dar mayor impulso a la inversión pública y privada, y en ese sentido esta semana ya se iniciaron las reuniones con representantes gremiales de las micro y pequeñas empresas, las cámaras de comercio de las regiones y los gremios de las medianas y grandes empresas.

“Vamos a realizar un trabajo conjunto entre el Gobierno y los empresarios con el objetivo de impulsar la reactivación económica y la inversión, que es generadora de puestos de trabajo”, refirió.