Déficit fiscal anual bajó a 1.9% del PBI a marzo

El déficit fiscal acumulado en 12 meses se redujo por tercer mes consecutivo, llegando a 1.9% del PBI a marzo de 2019, menor en 0.1 puntos porcentuales del producto con respecto al déficit registrado al mes anterior, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Explicó que ello se debió a la reducción de los gastos no financieros del gobierno general, de 20.2% a 20.1% del PBI; mientras que los ingresos corrientes se mantuvieron en 19.6% del producto.

BCR BCR USI

En marzo, el sector público no financiero registró un superávit económico de S/ 1,105 millones, mayor en S/ 217 millones al de marzo de 2018, producto de los mayores ingresos corrientes del gobierno general (1.9%), tanto tributarios como no tributarios, y de los menores gastos no financieros (3.1%), en particular de los otros gastos de capital (distintos a inversión pública).

BCR USI

El aumento de los ingresos tributarios (1.4%) se explicó, principalmente, por la mayor recaudación del impuesto a la renta de personas naturales, jurídicas domiciliadas y por regularización, y por los mayores ingresos por Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto General a las Ventas (IGV) interno.

Por su parte, en el aumento de los ingresos no tributarios (3.5%), destacó la recaudación por contribuciones sociales y por regalías y canon petrolero y gasífero.

De otro lado, la disminución de los gastos no financieros del gobierno general se debió a la reducción de los otros gastos de capital por las menores transferencias al Fondo Mivivienda por el Bono Familiar Habitacional, y a los menores gastos corrientes y en formación bruta de capital de los gobiernos locales.

En el caso del Bono Familiar Habitacional, la caída refleja un efecto estadístico pues en marzo del 2018 se transfirieron S/ 594 millones, cifra que represento el 47% de la transferencia anual por este concepto.