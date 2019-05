Defensoría sobre peajes en Lima: "No me adelantaría a pedir la nulidad de los contratos" El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió que si se quiere luchar contra la corrupción de conocerse los modelos económicos- financieros de los contratos de concesión. "Una vez que se han entregado las concesiones, no hay razón para que permanezcan confidenciales", cuestionó.

La presidenta de AFIN, Leonie Roca, indicó que sí existe una vía alterna en el peaje ubicado en Puente Piedra. (Foto: GEC) La presidenta de AFIN, Leonie Roca, indicó que sí existe una vía alterna en el peaje ubicado en Puente Piedra. (Foto: GEC)