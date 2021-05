Desde las 7 de la noche, los candidatos a la presidencia del Perú, Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), dieron a conocer sus propuestas o ideas -divididas en seis bloques- ante un eventual gobierno de cada uno (y las pullas no faltaron). Tras tres horas de discusión en Arequipa, ¿qué se desprende de lo prometido por cada candidato?

Alonso Segura, exministro de Economía; Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE); Luis Carranza, exministro de Economía y forma parte del equipo técnico de Fuerza Popular; Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú y fue asesor económico de Juntos por el Perú; Fernando Rospigliosi, exministro de Interior y forma parte del equipo técnico de Fuerza Popular; e Indira Huilca, excongresista por Nuevo Perú, opinaron sobre el desempeño de los candidatos durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

-Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE):

Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía.

En el campo económico, el debate tuvo algunos enfoques coincidentes y otros de marcado contraste. Entre los primeros estuvieron, por ejemplo, el énfasis en la reactivación económica a partir de facilidades para las mype y el impulso de la inversión pública. Respecto de esto último, la candidata de Fuerza Popular mencionó algunos proyectos de irrigación clave como Majes Siguas, Alto Piura, Chavimochic y Chinecas.

Pero los contrastes también estuvieron a la vista. Keiko Fujimori, por ejemplo, hizo énfasis en la necesidad de ampliar la base tributaria y bajar los impuestos para aquellos negocios con hasta tres años de iniciados, mientras que Pedro Castillo apuntó, en este campo, a demandar que la Sunat realice cobros a las empresas que tienen deudas en litigio (asunto que, ciertamente, no es competencia del Ejecutivo).

Si bien desde el lado de Fuerza Popular preocupan las implicancias fiscales de parte de sus planteamientos -como los créditos a emprendedores y de Agrobanco-, desde Perú Libre preocupan mucho más la insistencia en tres de sus medidas más controversiales y potencialmente dañinas: la revisión de las reglas base en la minería, la intervención directa en precios -manifestada durante el debate en los servicios públicos-, y la “protección” al productor nacional a través de límites a las importaciones.

-Alonso Segura, exministro de Economía:

Alonso Segura, exministro de Economía (Foto: GEC)

Por un lado, la candidata Keiko Fujimori ha presentado propuesta tras propuesta, meta tras meta; ha tratado de barrer todos los temas en cartera que son relevantes, como el turismo, restaurantes, seguridad social, programas sociales, vivienda, agua, saneamiento, emprendedores, pymes. Ha tratado de dirigirse a los potenciales bolsones de votantes diciendo: “hay esta propuesta para ti y para ti también”. En ese sentido, ha sido una propuesta completa en términos de los temas abordados, pero el problema es que no hay manera de cumplir todo esto. No alcanza el presupuesto ni de cerca. Y hay cosas que, más allá de plata, no se pueden hacer.

El otro lado es la antítesis, pareciera que al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, le hubieran dicho que tenga un discurso vago y no diga nada en particular. Ha ido a frases cliché pero no ha aterrizado propuestas, y en los pocos casos que ha tratado de aterrizar, ha hecho propuestas que en mi opinión son pocas adecuadas, por ejemplo, en el tema de sueldos públicos. Ha intentado apartarse del extremismo, pero ha tenido muchas contradicciones: dice que va a respetar la propiedad privada, pero al mismo tiempo va a revisar los contratos. Si uno se guía por lo escrito (en el plan), es preocupante; pero si se guía por lo hablado, no hay nada.

En el caso de Perú Libre faltó todo, no tiene un plan. Si tomas lo que ha dicho, es incoherente, no ha hecho propuestas. En el otro lado, se tendría que decir cómo se va a financiar todo esto. Ha dicho cosas concretas, pero como es una lista tan larga, no ha dicho cómo va a solucionar la problemática. Tiene tantas piezas de rompecabezas, olvidémonos que lo podrá armar y pagar en 5 años. Pero, si uno tiene que escoger, en un lado puedes discutir, evaluar las ideas; en el otro, no hay nada y las pocas cosas que han entrado me preocupan.

Sobre la frase (de Pedro Castillo): “Vamos a impulsar una economía popular con mercado, el mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados”, se trasluce que no ha abandonado sus propuestas, solo que no las toca, no ha sido explícito. Como mencioné, dice que va a respetar la propiedad privada, pero va a revisar contratos.

En contraparte, (sobre lo prometido por Keiko Fujimori) tienen cosas que preocupan, y pueden convertirse en un tema, por ejemplo si trabajas con contratos de Gobierno a Gobierno por todo el país, puede ser un problema; si repartes el 40% del canon, puede ser un problema. El tema va a ser cómo se desdicen porque no van a poder cumplir con todo. Tienen que trabajar de manera inteligente, pero acá lo que están haciendo es: “regalo para todos”.

-Luis Carranza, exministro de Economía y forma parte del equipo técnico de Fuerza Popular:

Luis Carranza, exministro de Economía y forma parte del equipo técnico de Fuerza Popular.

De un lado, una gran inconsistencia entre el ideario, el plan, que se define como marxistas, leninistas, y luego una excusa hacia el final (del debate) defendiendo la propiedad, cuando nos han dicho repetidamente que el ahorro no es privado, sino que es social, que las AFP tienen que desaparecer y que todo ese pool de ahorro tiene que ser compartido; y todo eso lo hace en medio de una situación muy complicada en lo económico donde el dólar está subiendo, los capitales se están yendo, la inversión se ha refrenado. Del otro lado, vemos un mensaje de unión, un mensaje mirando a futuro, de ver cómo podemos cambiar para mejorar y no repetir los errores del pasado.

En verdad lo que vimos es que lo que asumimos que iba a ocurrir: una serie de contradicciones. El candidato Castillo muestra dos carátulas porque para cambiando su discurso consistentemente. Siempre habla de más Estado, de la desconfianza sobre la inversión privada... que va a quitar ahorros, después dice que no los va a quitar; le preguntan sobre el valor agregado, habla de contratar técnicos; le preguntan sobre vacuna, dice que va a hacer un Ministerio de de Ciencia y Tecnología. No está respondiendo las preguntas que los peruanos queremos saber: cuánto empleo se va a generar, cuál es la logística para las vacunas. Esas son las cosas claras que requerimos.

Por un lado hemos tenido propuestas, una mirada a futuro, en función a asegurar no repetir los errores del pasado; y del otro lado, hemos visto una enorme confusión y anclados en el pasado, repitiendo como mantra que el Estado tiene que estar al lado del ciudadano, pero sin decir el qué o el cómo. Es un plan claramente inconsistente y contradictorio, calcado de Venezuela.

Vamos a las contradicciones, primero nos dijeron: “Vamos a cerrar la economía”, entonces se les dijo: “El precio del pollo, el precio del pan se va a triplicar, pero no solo eso, también el huevo se triplica, los fideos se multiplican por cinco”. Ahora dicen que van a subir aranceles, también va a tener un impacto sobre el precio. Pero más importante, qué vamos a hacer con los productos que exportamos, son 2 millones de puestos de trabajo dependen de las exportaciones.

La inversión privada es lo que genera empleo de largo plazo, pero no hay garantías para la inversión privada porque con una nueva Constitución, todos van a querer saber cuáles son las reglas de juego, el país se nos va a querer paralizar. Se dice en el ideario (de Perú Libre) que no habrá deuda externa, pero ¿cómo vamos a financiar todo lo que se quiere hacer? El Perú tiene capacidad de endeudarse y nosotros nos vamos a endeudar, pero de manera razonable y prudente. ¿Qué se piensa hacer? ¿Utilizar la “maquinita” del Banco Central de Reserva (BCR) porque claramente no hay respeto por las instituciones? Nos quejamos de los oligopolios, pero los peores oligopolios son los del Estado. (Fuente: América TV).

-Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú y fue asesor económico de Juntos por el Perú:

Es muy importante lo que ha dicho el candidato Castillo: “vengo con las manos limpias”. Eso no puede decir Keiko Fujimori. Lo que necesitamos es un cambio, y hay un equipo que ha venido trabajando, ustedes van a ver las propuestas, y no es que va a venir a sentarse a aprender, tiene un equipo con el cual trabajar y salir adelante. Lo más importante, hay que llevar a un cambio a la economía, que no sea el mercado el que nos determine en nuestras decisiones, que tengamos un equilibrio nuevo entre mercado y Estado, que en este momento no tenemos porque todo va en privilegio del mercado y de aquellos que lo dominan.

Keiko Fujimori ha dicho que no son Gobierno hace 20 años, lo cual como gobierno ya es cierto. Pero el tema es que cuando se discutió la Constitución de 1993, lo que se dijo desde el punto de vista de subsidiariedad, era que en Educación y Salud, así como en otras cosas, primero viene la actividad privada, y de manera subsidiaria o remanente viene el Estado. Esto es lo que se ha venido viendo, por eso tenemos el último presupuesto en salud de América Latina.

Creo que lo que hemos visto es una opción de continuismo frente a lo que es una opción de cambio. El continuismo se manifiesta en varios niveles, pero ahora en algunos aumentados. Por ejemplo, se habla de duplicar Pensión 65 y se va a tener una pensión para mucha gente. Pero no se toca el tema de las AFP, dicen “ya veremos más adelante qué cosas se hará con la AFP”. La AFP hoy no sirve para la pensión, es un ahorro forzoso hasta los 65 años donde te entregan el 95.5% de lo que has ahorrado y el 97% de la gente que se jubila se lo lleva.

Otro tema es este derroche de bonos, del bono covid-19, bono oxígeno, del canon. Pero no se habla de un bono para reactivación económica. Para el canon, hemos estado analizando la propuesta de Keiko Fujimori y lo que nosotros vemos es que según un análisis, lo único que va a hacer es aumentar S/ 126 a S/ 205 al año por persona, eso es. Por ejemplo, en Áncash 16,000 hogares de la provincia de Huari en Antamina recibirían S/ 8,000, pero 327,000 hogares en Huaraz, solamente recibirían S/ 398. O sea, se estaría generando inequidad y eso viene de una idea de que se omite que la principal causa que tiene la población cuando tiene una crítica para el sector minero, no viene por un problema económico, sino social, ambiental y de conflicto. (Fuente: América TV).

-Fernando Rospigliosi, exministro de Interior y forma parte del equipo técnico de Fuerza Popular:

Fernando Rospigliosi, exministro de Interior y forma parte del equipo técnico de Fuerza Popular (Renzo Salazar/GEC).

Keiko Fujimori no es una candidata, es un equipo que tiene propuestas y que no va a empezar, no va a aprender el 28 de julio, sino que va a empezar a hacer cosas para resolver los problemas del Perú. Comida, trabajo y salud, eso es lo que queremos los peruanos.

Pedro Castillo ha dicho varias veces en mítines, y eso está grabado, que va a aniquilar las AFP, va a crear un banco de los trabajadores, y va a disolver el dinero que cada uno tiene ahorrado en su AFP; posteriormente, ha dicho que no. Ahora mismo, en el tema de salud, dijo en una de sus intervenciones que la salud no será un negocio, y después en otra intervención dijo “bienvenida la inversión privada”. Obviamente está en contra de la inversión privada en todos los terrenos, pero como sabe que esto no le gusta a mucha gente, se contradice.

El candidato Castillo nos cuenta los problemas que ya conocemos, que hay pobreza, que hay mala gestión del Estado, etcétera. Y Keiko Fujimori propone soluciones a los problemas, esa es la diferencia. Cuáles son las soluciones y las alternativas, soluciones al problema del empleo, crear un millón de puestos de trabajos, crear una inversión del Estado, shock de inversiones, favorecer la inversión privada, poner plata en el bolsillo de la gente con el 40% del canon, con el bono de S/ 10,000 (bono oxígeno), soluciones para el problema de la salud, de la comida, comedores populares. (Fuente: América TV).

-Indira Huilca, excongresista por Nuevo Perú:

Indira Huilca, excongresista por Nuevo Perú: (Foto: César Cox/Congreso de la República)

Veo dos actitudes diferentes. Porque Pedro Castillo empieza (el debate) presentándose al país lo que él es y lo que él ha hecho y cosas que podemos comprobar, su trayectoria social y política; y del otro lado, a una candidata que dice que tiene propuestas, pero pone piedras sobre el atril. Eso habla claramente de lo que es Keiko Fujimori.

Que Keiko Fujimori venga a hacerse la novata en política, que en los últimos 30 años los gobiernos no han hecho nada por el sistema de salud... perdónenme, pero esta señora no solo ha sido la jefa de una bancada absolutamente mayoritaria en el Congreso anterior, sino que ella misma ha sido congresista. Dice que Pedro Castillo no sabe cómo funciona el Estado, pero parece que ella no se acuerda qué significa ser congresista, los congresistas aprobamos reformas.

¿Qué reforma del sistema de salud, del primer nivel de atención, ha propuesto el fujimorismo siendo ella congresista, siendo la lideresa de una bancada de 73 parlamentarios, que probablemente ningún presidente va a tener nunca más en la historia para hacer las reformas que hacen falta para el país? También les incomoda que se hable de la reforma del Sistema Privado de Pensiones, porque hay un oligopolio; hay cuatro AFP en el país. (Fuente: América TV).