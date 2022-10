El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, en el que se considera 72 proyectos con una inversión de S/ 146,662 millones. La medida fue tomada mediante el Decreto Supremo N° 242-2022-EF, que se publicó hoy en Normas Legales del diario El Peruano.

De acuerdo al nuevo plan, el PNISC 2022–2025 priorizará 72 proyectos las que tienen un monto de inversión de S/ 146,622 millones.

De los cuales 22 proyectos (31% de la cartera total) -cuyo monto de inversión es de S/ 7,470 millones- son del sector Salud. Mientras que 18 son de Transportes por S/ 84,147 millones (monto que representa el 57% de la cartera total de inversiones); 12 de Agua y Saneamiento por S/ 6,800 millones y 9 de Comunicaciones por S/ 11,135 millones.

Le sigue 4 proyectos de Educación por S/ 7,650 millones; 2 de Electricidad por S/ 1,944 millones; 2 de Agricultura por S/ 5,169 millones. Por último, 1 son de Hidrocarburos por S/ 19,157 millones; 1 de Producción por S/ 2,864 millones y 1 de Ambiente por S/ 286 millones.

¿Cómo serán ejecutados? El plan indica que bajo las modalidades de Obra pública se harán 37 proyectos; mientras que bajo la modalidad de Asociaciones Públicas Privadas 26 proyectos y bajo Proyectos en Activos 9.

Los proyectos priorizados -refirió el MEF- en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022–2025 se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Igualmente se detalló que como parte del PNISC se han priorizado proyectos en distintas fases de ejecución. Sin embargo, el 65% de proyectos priorizados están en fase de ejecución.

Un detalle que llama la atención es que de los 52 proyectos priorizados en el PNIC 2019, 29 proyectos no forman parte del PNISC 2022-2025. Esto se debe -dice el MEF- a que 15 no fueron presentados y 14 no lograron obtener el puntaje requerido o cumplir con las características mínimas para ser priorizados en esta oportunidad.

¿Cuáles son? Los siguientes:

Los 72 proyectos priorizados





VIDEO RECOMENDADO

Si estás en búsqueda de un nuevo hogar o deseas construir en terreno propio, el Nuevo Crédito Mivivienda te da una serie de beneficios que no puedes desaprovechar.