Fernando de la Torre, actual gerente general encargado de Petroperú, afirmó -en Exitosa- que “no pasó por su oficina” la exigencia que se hacía desde la empresa estatal al auditor PwC -pese a que por entonces se desempeñaba como gerente de Finanzas- para incluir una cláusula de confidencialidad indefinida, que generó que no se firmará el contrato para que esta empresa audite sus estados financieros del año pasado, lo que ocasionó que Petroperú pierda su grado de inversión.

“(¿En qué momento se incluyó la cláusula de confidencialidad indefinida, cuando lo usual era por dos años?) El área legal de Petroperú envió una comunicación directa (al auditor) que no pasó por mí escritorio por la cláusula de confidencialidad”, comentó. Al ser consultado sí el área legal se “saltó” a su gerencia para incluir está clausula, el gerente dio que “están en paralelo” en el organigrama.

“(El área legal) No tenían por qué preguntarme. Cuando Price me comenta (de la inclusión de la confidencialidad indefinida) le digo que para mí me da exactamente los mismo, si es un año o dos años o es indefinido”, agregó.

A reglón seguido, el gerente encargado dice que generó una reunió entre los abogados de la empresa auditora y los de Petroperú los que -alega- “llegaron a un acuerdo a que iban a dejar la cláusula de confidencialidad”.

Como se recuerda, la firma PwC desistió de realizar la auditoría de los estados financieros de Petroperú luego que esta solicitará un plazo de cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo, práctica inusual. La firma también alegó como otros de los motivos eran los cambios realizados a personal clave, que conoce el manejo financiero de la empresa, en la que estaba incluido la propia designación de Fernando de la Torre en la gerencia de Finanzas lo que retrasaría la labor del auditor.

Al preguntársele su responsabilidad en estos hechos como gerente de Finanzas, este dijo que el motivo por lo que se firmó contrato con PwC era porque ellos entregarían los estados financieros auditados en julio y no en mayo, que era la fecha prevista y acordado con los bonistas.

¿Cuándo se tendrá los estados financieros auditados? Al respecto, De la Torre que la Contraloría ya ha convocado al concurso para encontrar una firma auditora que realice esta labor. Espera tener el 5 de abril a la firma auditora. En caso que ello no ocurra -dice- que se convocará a otro concurso para tener al 30 de abril a la firma auditora. “Para que empiece en mayo y tener a más tardar a fines de julio los estados financieros auditados”.

En opinión De la Torre este retraso no va a generar problemas con los bonitas. “No, porque en este momento estamos contratando a dos bancos de inversión y a un estudio de abogados. Eso me va a costar cerca de US$ 10 millones. Esta es una de las razones por la que vamos a querella a PwC. Se tiene que seguir un procedimiento estándar (para) pedirle permiso a los bonistas que se va a entregar (los estados financieros auditados) fuera de fecha”.

En otros momento del la entrevista De la Torre -al ser consultado sobre cómo salvar la situación de Petroperú, “que ni Messi lo puedo salvar” (dice la periodista)- este mencionó “usted está conversando con Messi”.

(”¿Pero si cuando usted fue gerente de Finanzas no pudo evitar toda esta situación?) Porque no iba a firma contrato para que me entreguen (los estados financieros) en fecha distinta. Para mi el fin no justifica los medios, Ese capricho no lo pude aceptar. El capricho lo cometió PwC. Hablando como el campo deportivo, tengo una tarjeta amarilla, pero tengo experiencia y un plan de trabajo”, apuntó.

En esa línea dijo que su “plan de trabajo” consta de cuatro pasos:

1.- A más tardar tener los estados financieros auditados el 30 de abirl

2.- Fortalecer el gobierno corporativo de Petroperú con el MEF

3.- Fortalecer el control interno con la Contraloría

4.- Arrancar las operaciones de la Refinería de Talara el 12 de abril

Sobre esta última que en seis meses, posiblemente en noviembre empieza su producción comercial.

