El 67% de los peruanos interesados en comprar un vehículo nuevo o usado evalúa realizar esta adquisición a través de una plataforma digital debido a la gran oferta de modelos que ofrecen, concluye un sondeo a los usuarios activos de OLX Perú realizado entre julio y agosto de este año que consideró a más 3,760 personas.

La Key Account Manager de la Categoría Vehículos de OLX Perú, Elisa Mendoza, explicó que los resultados obtenidos evidencian un camino aún favorable para las marcas del sector con miras al cuarto trimestre del año. “De cara a la demanda, muchos peruanos han optado por nuevos modelos que se ajusten a sus necesidades y presupuesto final, o en caso contrario, han optado por la compra de vehículos seminuevos”, dijo.

Agregó que los resultados del sondeo muestran además que el 46% de los peruanos optaría por adquirir un vehículo SUV o camioneta, mientras que el 35% un auto, ya sea un sedan o hatchback, un 12% prefiere una Minivan y el 7% una motocicleta.

“Esto presenta una clara relación con lo que sucede actualmente en el mercado. De hecho, las estadísticas del sector resaltan que las ventas de vehículos en julio crecieron 3.8% principalmente por las SUV y todo-terreno, marcando lo que podría ser un punto de inflexión hacia la recuperación”, aseveró.

Inversión desde US$ 10,000

En cuanto al ticket promedio de inversión de los peruanos para adquirir un vehículo, los resultados del sondeo revelan que el 32% estaría dispuesto a invertir entre US$ 10,000 y US$15,000 en su compra, en tanto un 15% invertiría entre US$ 15,000 y US$ 25,000.

Además, un 2% optaría por una inversión de más de US$ 25,000, lo cual representaría la compra de un vehículo de alta gama.

En este caso, en el canal online, el ranking de las marcas de alta gama que lideran la demanda son: BMW, Audi, Mercedes – Benz, Volvo, Mini y Land Rover.

Cabe precisar que OLX Perú con el respaldo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) realizará la segunda edición del evento del sector automotor “Autópolis: la evolución de las grandes marcas” a llevarse a cabo en el Jardín de Equitación del Jockey Club este 26 y 27 de octubre.