El 64% de encuestados de peruanos teme perder su trabajo o negocio, ante la crisis económica, según la última encuesta de Datum.

Si bien la mayoría de entrevistados perteneciente a diferentes NSE respondieron lo mismo, un 71.3% de los que menos tienen (NSE E) afirman que temen perder sus fuentes de ingresos.

El 73.8% de personas entre 35 y 44 años dieron la misma respuesta. Solo 15% a nivel nacional señaló no temer quedarse sin su empleo o negocio, y un 19.4% respondió que ni siquiera tiene puesto de trabajo o emprendimiento.

Cabe recordar que la pérdida de empleo ha sido una de las características en esta crisis económica: solo en Lima Metropolitana, 1.1 millones de trabajadores perdieron su empleo en el 2020, y se registraron 566,600 desocupados (sin puesto de trabajo pero lo buscan activamente).

Es más, 1 millón de personas (40.2%) pasaron a ser parte de la población económicamente no activa (No PEA), que en buena cuenta son quienes no tienen un trabajo y tampoco lo están buscando.

Recuperación de la economía

El 54% de peruanos cree que la economía nacional se recuperará en más de 2 años después del impacto del covid-19, según la encuesta de enero de Datum. Es decir, en solo un mes, este porcentaje creció en 15 puntos porcentuales: en la encuesta de diciembre, el 39% respondió en esta línea.

Principalmente en Lima y Callao (58.7%) y regiones del norte (56.3%) se da esa percepción; así también entre los encuestados del NSE D (59.1%) y A/B (58.2%).

Según proyecciones de Thorne & Associates, el PBI crecería 9.7% este año, tras contraerse 11.7% en el 2020. Si bien la economía pasaría a terreno positivo, cabe indicar que más que una recuperación per se, se trata de un rebote tras una caída profunda por la crisis sanitaria y económica.

A esto se suman los riesgos previstos para las proyecciones de este año. Por ejemplo, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló que la pandemia continuará siendo el mayor riesgo en el 2021 (ya la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció que nos enfrentamos a una segunda ola); además las medidas populistas que impacten en el gasto público y enfrentamientos sociales pueden frenar la recuperación económica.

LEY AGRARIA: Opiniones divididas

Un 40% de los encuestados cree que la nueva Ley Agraria detendrá el crecimiento de la actividad agroexportadora, según la encuesta de Datum de enero. Sin embargo, esta cifra no representa una amplia mayoría; es así que el 35% consideró que la nueva ley sí permitirá la continuación del incremento del sector.

En detalle, el 44.4% de los encuestados en el norte cree que el nuevo marco normativo permitirá el incremento de la actividad de exportación de productos agrícolas, y un 40.6% de peruanos del NSE A/B contestó en este sentido.

En tanto, el 53% de personas en el sur cree que la ley aprobada por el Congreso -y publicada por el Ejecutivo- frenará el ritmo de la agroexportación; lo mismo respondió el 41.6% de quienes viven en el ámbito rural y un 45.3% en Lima y Callao.

FICHA TÉCNICA