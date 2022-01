Daniel Salaverry, designado como presidente del directorio de Perupetro, sí ingresó a las instalaciones de la empresa estatal y realizó gestiones como si ya hubiera asumido el cargo, pese a que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, negó todo eso ante el Congreso de la República.

Un reportaje del programa Panorama evidenció que González Toro señaló, el pasado 14 de enero, ante la Comisión de Energía y Minas del Parlamento que Salaverry no podía ejercer el cargo porque aún no tenía la aprobación de la junta de accionistas de Perupetro y que, por lo tanto, no podía ingresar a las oficinas.

“Él (Daniel Salaverry) no puede ejercer porque no ha tenido la venia de la junta de accionistas, la junta de accionistas no se ha reunido, no ha votado, por lo tanto, todavía no puede ejercer. Si la junta de accionistas niega, el señor no puede tomar posesión de su cargo. No puede entrar a las oficinas mientras la junta de accionistas no le dé el pase, o sea, la votación a favor”, expresó el ministro de Energía y Minas.

“Tenemos que ver las cosas por el lado de la ley, él todavía no está facultado para ingresar (a las instalaciones de Perupetro)”, agregó el integrante del gabinete ministerial.

Sin embargo, esa versión fue desmentida por la propia Gerencia General de Perupetro, que confirmó en un documento, ante una consulta del congresista Jorge Morante, el ingreso de Salaverry a sus instalaciones.

En su respuesta, la entidad estatal afirmó que Daniel Salaverry ingresó a sus oficinas los días 10, 13, 14 y 17 de enero, incluso detalló las reuniones y los funcionarios con los que tuvo diálogos, así como la entrega de una laptop, de un celular, de un vehículo y un chofer a su disposición.

