Daniel Córdova: “No quiero ser ministro de Economía”

Mónica Vargas. aida.vargas@diariogestion.com.pe

Giovani Alarcón. wilson.alarcon@diariogestion.com.pe

Daniel Córdova nos recibe en el medio de una reunión. Luego de haberse reunido con pescadores en Chimbote y visitar el emporio comercial de Gamarra, asegura que buscará desarrollar los desembarcaderos artesanales y desarrollar más clústeres. Había señalado que quería tener 40 clústeres en dos años pero ahora se resiste a dar una cifra en concreto.

Año bueno para la pesca. Somos un país productor pero que importa pescado, ¿cómo revertir esto?

Hay que distinguir donde somos más fuertes que es en la harina de pescado, entonces cuando uno habla de buena temporada de pesca es una buena temporada de pesca de anchoveta para la harina de pescado y eso es un resultado de un manejo sostenible del recurso. Imarpe hace un gran trabajo, es una institución fuerte, científicamente muy bien dotada y el sector a nivel privado también ha evolucionado favorablemente en términos de buenas prácticas. Si bien siempre hay perforaciones, se habla de pesca ilegal, que es un tema ya de seguridad, que tenemos que trabajar con el ministerio del Interior. El hecho es que tenemos el mejor stock del recurso desde 1994.

La segunda temporada esperemos que venga igual de buena para que podamos tener un buen resultado en términos de exportaciones, de impuesto a la renta de las empresas que van a ganar más dinero y con esos recursos el Ministerio de Economía nos pueda seguir apoyando para invertir más en desembarcaderos artesanales, en colaborar con los pescadores artesanales que son nuestra prioridad, en que mejoren sus técnicas, sobre todo de procesamiento y de valor agregado.

¿Cómo hacer en estos momentos de reducción de gastos?

Tenemos la misma visión (con David Tuesta) Soy economista como él y está claro que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo en reducir el gasto corriente para acelerar la inversión, es algo que ha planteado en el Consejo de Ministros y el presidente le ha dado su visto bueno. Tenemos que apoyarlo y proponer un plan de inversiones más agresivo que es algo que voy a hacer de todas maneras.

¿En qué va a poner énfasis?

En el lado pesca, en los desembarcaderos artesanales, es importante terminar de certificar de acá al 2021, todos los embarcaderos artesanales relevantes. He estado en Chimbote y tiene un desembarcadero en muy malas condiciones, he estado en San José donde hay una obra un poco atrasada. El ex ministro Olaechea comenta en El Comercio sobre una situación poco idónea de los cites.

¿Todo eso saldrá del presupuesto que ya tienen asignado?

Bueno todavía estamos trabajando. Tengo una reunión con el ministro Tuesta. Tenemos que trabajar de la mano en nuestras relaciones intersectoriales.

¿Cuánto va a buscar de presupuesto en esta reunión?

No les puedo dar cifras ahora sino lineamientos generales de política. Estamos trabajando ahora en la presentación del premier ante el congreso para pedir el voto de confianza.

¿El énfasis de esa presentación ante el Congreso en qué estará?

Creo que estará en los lineamientos que ha dado el presidente de la República: dinamizar la economía a través de un fortalecimiento de los procesos de inversión en el lado económico. Después hay el lado anticorrupción que tenemos que trabajar y otros aspectos que ya escapan a mi sector.

¿Hay un plan definido para los embarcaderos?

Ya hay un plan de inversiones en ejecución, pero es un plan que para mí es muy débil y justamente estoy trabajando con la directora de Fondepes para ver qué proponemos en el plano de aceleración de esa inversión.

¿A favor de subsidio directo para la acuicultura?

Sí, es lo que se hace ahora, hay subsidios directos. Lo que dije es que el subsidio indirecto, que son las desgravaciones tributarias, creo que no llegan a funcionar. En el caso de Loreto, el premier tiene hace tiempo un plan para hacer lo que hizo en San Martin y yo quiero apoyarlo en todo lo que se pueda en ese concepto que es canjear la desgravación tributaria, en particular el IGV, por inversión pública. Lo que se va a recaudar de IGV, si se restituye ese monto, dedicarlo a la inversión pública en la región y así hay que trabajar es más directo.

¿Esto del subsidio directo no había quedado descartado por el propio Produce?

Los subsidios directos tenemos que hacerlos bien de manera tal que después sea autosostenible y no sea un gasto recurrente para el estado.

¿Próximos pasos para pesquería?

He pedido a los dirigentes pescadores que me den 30 días para instalar las mesas de desarrollo, una en el norte, otra en el centro y otra en el sur y empezarán con los 13 puntos de reivindicación que tienen ellos. Vamos a ver cómo sesionamos en conjunto y empezar a trabajar en positivo, qué cosa es lo que podemos hacer para que ellos también colaboren. Tenemos que trabajar de la mano con los pescadores artesanales, el Congreso y gobiernos regionales.

¿Qué cambios se darán a nivel de viceministerios?

El viceministro de pymes no había y ya lo nombré, estamos terminando de evaluar quién podríamos tener como viceministro de pesca porque renunció el señor Soldi. Estamos justo en evaluación y espero que esta semana se pueda definir.

En otro momento, Córdova comenta que conversó con Gastón Acurio y lo “comprometió” a tener una reunión para hacer un plan de trabajo. La idea sería vincular un mercado de venta de pescado fresco con restaurantes y cebicherías. Para ello señaló que hablará con el ministro de Vivienda para, a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ver si se puede desarrollar el proyecto en algún terreno. “Los fines de semana me voy a dedicar a eso como aficionado a la gastronomía que soy”, apuntó.

¿Eso está en el marco de los clústeres?

Los clústeres son más productivos y esto tiene más que ver con el punto de consumo final. Pero tienes razón hay clústers de restauración. La Mar se convirtió gracias a un restaurante.

¿Terminales de Villa, de Chorrillos?

Son más al por mayor, tiene que ser algo donde pueda acudir la gente. Tenemos que ver alianzas con alcaldes, por ejemplo, hacerlo no solo en Lima, sino en Arequipa, Iquitos, la amazonia peruana es muy rica y todo lo que es trucha, paiche, impulsar esos productos. Tengo algunas ideas porque sé cómo se regula la industria del salmón, por ejemplo, y lo que quiero hacer es algo muy dinámico en ese sentido.

Se registran cuatro años de caída de la industria no primaria, ¿cómo revertir eso?

Tengo que hacer una precisión metodológica. He tenido una reunión con el BCR. Creo que tienen el equipo analítico economista más potente del país y ellos me han manifestado una preocupación por la estadística de la recolección de datos primarios que hace este ministerio. Inclusive diciéndome que probablemente la caída que se ha registrado no sea tal. Entonces es algo que estamos revisando. Ya armé un equipo, en conjunto con el BCR, para revisar el tema estadístico.

Esta estadística es del propio BCR

Hacemos el procesamiento primario…

Ustedes son insumos de…

Exactamente, somos insumo, entonces aparentemente hay unos problemas que trabajar. Independientemente de eso, hemos retomado la idea de diversificación productiva, en particular, las mesas de desarrollo, porque queremos hacer un trabajo de microeconomía de desarrollo. El modelo macroeconómico está. El ministro Tuesta va a hacer un excelente trabajo, va a dinamizar todo lo que es estabilidad fiscal, inversión pública.

A nosotros nos corresponde todo lo que es la microeconomía, la producción e inversión privada, a todo esto la asignación de valor agregado y trabajar con todos los sectores para reducir los costos de transacción de las empresas. Entonces, la única manera de que el Estado pueda impulsar esto es promoviendo la competitividad. Esto a través de desarrollo de clústeres y todo lo que implique reducir los costos externos a la empresa para que sea más eficiente. Los costos internos es tarea de cada empresario.

¿Cómo ha encontrado esta parte de la industria? Da la impresión que se ha metido mucho en el tema de pesca.

En pesca porque había el paro. Esto no significa que le vaya a dar más importancia a la pesca que a la industria. La agenda estuvo un poco cargada en la primera semana pero, encuentro que hay mucho por hacer. Por ejemplo, estuve en Gamarra y tiene un problema con los ambulantes. Hay que hablar con el municipio, hay que dar una solución porque todo lo que es competencia desleal hay que combatirlo, también tenemos que formalizar, ayudarnos entre todos los ministerios.

En Gamarra hay muchas complicaciones, ya sea con ambulantes como también la municipalidad. Esto se ha visto en diversos reportajes, se conoce. ¿Ya piensa en cómo se abordar algo tan grande?

Tengo alguna idea y que hay que conversar con el presidente de la Comisión de Producción del Congreso. Pero es muy prematuro para estar anunciando cosas que no están maduras.

¿Cómo piensa abordar de manera sistemática la diversificación productiva?

La parte más interesante y creo que lo que mejor hizo Piero Ghezzi es las mesas de desarrollo. Justamente el enfoque del otro lado del río de Harvard, digamos. Yo soy más porteriano, entonces yo creo que la principal crítica que hace, por ejemplo, el exministro Olaechea a la diversificación productiva ha sido a los Cites que, hay algunos que están muy bien, como Chavimochic, pero hay otros que no están tan bien. Voy a retomar las mesas y darle mucho más énfasis en todo lo que yo pueda conocer de gestión para fomentar los clústers y los Cites siguen siendo una herramienta, un componente de los clústers. Ahí si voy a ser mucho más enfático de lo que fue Piero.

Dijo 40 clústers en dos años.

No sé, tampoco quiero dar cifras. Uno de los principios es que no se inventan, los hace el mercado. Lo que tiene que hacer el Estado es potenciarlos.

Algunos clústers están como incipientes. En Arequipa ya hay algunos para el tema minero, ¿dónde más tiene identificado?

Bueno, tengo mucho interés en Zofra Tacna, las zonas francas, también tengo que hablar con el ministerio de Comercio Exterior porque ahí tenemos una duplicidad. Pero hay clústers que son los zapatos en Trujillo, Gamarra, hay una serie… todavía no tengo inventariado el tema. Denme un mesecito para darles más detalles al respecto.

Cuando busque generar infraestructura ya sea en los clústers o embarcaderos, ¿será a través de gasto o…?

Inversión privada al máximo. Tenemos que dar facilidades. De repente el Estado pone el terreno y convoca a una licitación para generar un parque. Entonces, inversión privada al máximo. Nosotros promovemos la inversión privada y lo que quiero es que lo mínimo sea inversión pública.

En el caso de las mypes, ¿cómo hacer para fortalecerlas?

Pero justamente las mypes son parte de los clústers. Por ejemplo, Gamarra es un clúster de mypes, de pymes.

Pero que nacen de la informalidad

Pero es que así nació el capitalismo. Entonces, hay que trabajar la forma…

Pero acá nos hemos quedado todavía en…

Hay que trabajar la formalización. Es una tarea muy difícil pero, una vez más, no es una tarea macroeconómica. O sea bajo un punto del IGV y vas a recaudar menos dinero, bajas impuesto a la renta y vas a recaudar menos. Creo que en un país informal lo que necesitas es un cambio radical en la gestión. Tiene que trabajar SUNAT, ministerio de Trabajo y Producción, los tres para poder cambiar el panorama en largo plazo. Todo ha fracasado hasta el momento entonces tenemos que encontrar la manera micro de ir formalizando. A nosotros nos ha ido bien, por ejemplo, con los pescadores artesanales pero es más acotado, menos difícil de hacer.

Ofreció su colaboración, recientemente en una entrevista, al ministro Tuesta para ver el tema de ProInversión.

No me quiero meter en fueros que no es lo mío, este ministerio es el que me corresponde porque soy un microeconomista, él es un macroeconomista. Quisiera, si hago las cosas bien y el presidente Vizcarra me da su confianza, quedarme acá hasta el final. Yo no quiero ser ministro de Economía, eso que quede bien claro.

Porque algunas de sus declaraciones de repente han venido un poco…

Exactamente, yo quiero ser ministro de la producción hasta el final de este gobierno siempre y cuando el presidente Vizcarra me ratifique su confianza. Pero sí creo que hay temas, por ejemplo las mesas, se han ido al MEF. Las mesas sí tienen que regresar donde nacieron. Todo lo que es micro, quiero ayudar al ministro Tuesta en Cofide, en ProInversión pero como una contribución. Porque una de las instrucciones del presidente Vizcarra es que trabajemos de la mano.

¿Usted tiene algún arbitraje pendiente con el ministerio de la Producción?

Yo no, yo personalmente, no.

¿Invertir sí?

Hay un consorcio en el que participa Invertir que entiendo que sí pero es algo que a mí no me corresponde.