El Dakar, una rueda millonaria con más de US$ 60 millones de impacto

Desde que el rally se mudó a Sudamérica en 2009, los países de la región que han acogido la carrera (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú) han pagado un canon de entre US$ 4 y US$ 6 millones a la empresa francesa Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora de la carrera.

61 NACIONALIDADES La caravana del Dakar será una Torre de Babel donde se hablarán decenas de idiomas diferentes. En ella estarán representadas casi un tercio de todos los países del mundo. Abundan los franceses, en cuyo país fue ideada esta carrera, pero también hay alta participación de españoles y holandeses.