Dakar 2019: Organizadores suspenden temporalmente promoción en sus redes sociales

Tras la incertidumbre que existe si continúa o no el evento Rally Dakar 2019, la promoción del evento, a cargo de Amaury Sport Organisation (ASO) en las redes sociales ha quedado suspendida temporalmente, tanto en las cuentas de Facebook y Twitter.

Desde el lanzamiento del evento a fines de mayo, todos los días y de manera ininterrumpida se realizaba la promoción para la inscripción al Rally Dakar 2019, en la que resaltaba las dunas peruanas.

Sin embargo, a raíz de la controversia por revertir la medida, desde ayer ya no se realiza ninguna publicación adicional, quedando solo las publicaciones hasta el día 18 de junio.

Como se recuerda, según fuentes vinculados al proceso, el Gobierno no solo tiene que realizar el aporte de US$ 6 millones, sino invertir en el acondicionamiento del evento, lo que llevaría a un desembolso en alrededor de US$ 25 millones, lo que habría sido cuestionada por los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la PCM.

En medio de la controversia, existe un acuerdo firmado por el primer ministro César Villanueva, así como los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia y el ministro de Educación, Daniel Alfaro.

Para hoy en la noche se espera que se tome la decisión de continuar o no con el evento.

Intentamos comunicarnos con los organizadores del evento, pero hasta el momento no hay respuesta oficial. Los mismos estarían esperando la respuesta del Gobierno.

Dakar 2019, el último post fue publicado el pasado 18 de junio. (Foto: Imagen captura de Facebook) Dakar 2019, el último post fue publicado el pasado 18 de junio. (Foto: Imagen captura de Facebook) Difusión