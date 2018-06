Dakar 2019: Mincetur ofrece dar respuesta sobre futuro del evento en 2 días

Ante las recientes informaciones sobre la posible cancelación del rally Dakar 2019 en Perú, el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, ofreció dar una respuesta sobre este tema en dos días.

Luego de participar en el Congreso Internacional de Comercio Exterior, realizado en el hotel Los Delfines, el ministro Valencia dijo que aún no había ningún informe que respalde una eventual cancelación del evento y pidió a los medios de comunicación evitar las especulaciones.

“No hay ningún informe sobre el tema en este momento. No especulemos y esperemos la documentación (…) quisiera esperar la data existente. En un par de días deberíamos tener la data conversada”, manifestó a la prensa.

Cabe recordar que fuentes vinculadas al evento indicaron que la decisión de no continuar con el Dakar 2019 se toma, dado que el análisis económico preliminar resultaría negativo, ya que no solo implica el pago de US$ 6 millones a Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora del rally, sino otros desembolsos adicionales como infraestructura, seguridad, logística, entre otros, cuyo monto podría llegar a los US$ 25 millones.

Además, Carlos Canales, presidente de Canatur, comentó que el Estado debió evaluar todo el impacto antes de firmar algún documento.

En tanto, los pilotos peruanos participantes en el Dakar expresaron su preocupación por una eventual cancelación de la carrera, anunciada como el “Dakar 100 % peruano”, con un recorrido íntegramente sobre su territorio.

En una carta dirigida al primer ministro, César Villanueva, los pilotos solicitaron a las autoridades mantenerse firmes en los compromisos adoptados y desearon que las informaciones de una posible cancelación "sean solo rumores", de acuerdo a la agencia EFE.