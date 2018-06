Dakar 2019: "Su cancelación generaría desconfianza en Perú", afirma Woodman

Para el expresidente del IPD, Arturo Woodman, sería un grave error si el Gobierno del Perú decide cancelar el rally Dakar 2019, ya que ello generaría desconfianza para la realización de eventos deportivos internacionales futuros en el país.

“Sería un error muy alto. El gobierno no puede estar dando pasos hacia adelante y luego hacia atrás. Da un mal ejemplo, si mañana yo firmo un contrato y luego no lo hago respetar, pues digo, si mi gobierno firmó y no respetó, por qué me exigen a mí. Son temas que totalmente generan desconfianza en un país”, dijo en comunicación con Gestion.pe.

Opinó que la realización del Dakar 2019 sería favorable no solo para el sector turismo, sino también para promocionar productos peruanos de exportación.

“Es un evento que ayuda enormemente al turismo, al deporte y a la exportación en general, yo no le veo ningún inconveniente. Pienso que sería una pena si es cancelado”, enfatizó.

Asimismo, no le dio credibilidad a la cifra sobre el gasto que implicaría la realización de la carrera, que sería de US$ 25 millones. “No sé de dónde han sacado la cifra y después de 3 o 4 años que se ha hecho, recién se están dando problemas de este tema”.

Cabe recordar que el pasado 9 de mayo se firmó un acuerdo firme y definitivo por el Dakar 2019, entre el Estado peruano y los organizadores.

Fuentes vinculadas al evento indicaron a Gestion.pe que la decisión de no continuar con el Dakar 2019 se toma, dado que el análisis económico preliminar resultaría negativo, ya que no solo implica el pago de US$ 6 millones a Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora del rally, sino otros desembolsos adicionales como infraestructura, seguridad, logística, entre otros, cuyo monto podría llegar a los US$ 25 millones.