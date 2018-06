CV: Las 9 claves para crear un curriculum "perfecto"

Katie Simon elaboró el curriculum vitae ( CV) “perfecto”, casi sin proponérselo, mientras estudiaba diseño en la Universidad de Nueva York. Su documento fue tan convincente, que empresas líderes mundiales, como Google y BuzzFeed, estuvieron interesadas en contar con sus servicios.

Actualmente, la joven está a cargo de More Money For Me, un proyecto fundado por ella misma y que busca orientar a los jóvenes para triunfar en el ámbito profesional y económico. Su CV fue revelado el año pasado y ella misma detalló las claves de su éxito, de acuerdo a Infobae.

El CV es una guía para el entrevistador

Katie Simon plantea "concebir el CV como el boceto de un guión que usarías para conseguir el puesto de trabajo ideal". Es decir, allí deberían figurar las respuestas a todas las preguntas que podrían llevar a causar una buena impresión y obviar aquellos aspectos que se prefiere evitar.

Ser claro

Para la especialista, en un CV se deben evitar todas las palabras que lleven a la confusión. "Incluí solo detalles relevantes", remarcó Simon. "Analiza las pocas palabras que elijas releyendo tu CV y preguntándote frase tras frase si ese dato mejorará la percepción que la empresa tendrá de ti".

Ser conciso

Según la experta, el documento nunca debe ocupar más de una hoja. "En cada sección deben incluirse máximo tres o cuatro subsecciones con dos o tres puntos de enumeración de una línea cada uno", dijo.

Primero resultados, después habilidades

Katie Simon señala que a las empresas les interesa mucho más los resultados que se obtuvieron en un puesto previo, que las habilidades que permitieron acceder a esos resultados. "Demuestra tu talento con los logros que hayas obtenido en experiencias laborales previas y ejemplifícalo con números", señaló. Por ejemplo, un community manager podría indicar que incrementó los seguidores en Facebook en un 40% y su alcance total en un 60%.

Agrega proyectos personales

Simon sabe que a los reclutadores les fascinan las personas con espíritus innovadores, por lo que recomienda: "Si llevaste a cabo un proyecto que haya tenido cierto impacto, menciónalo. Ya sea en tu trabajo, universidad o tiempo libre". El valor agregado es notorio.

Dejar de lado lo antiguo

"Si tienes más de tres experiencias laborales, suprime uno o dos de las más antiguas", sugirió. Incluso si la experiencia laboral no es tan amplia, Simon aconseja excluir los "aspectos menos impresionantes" de su carrera. Todo el espacio se destina a información relevante.

Agregar un detalle “extravagante”

La experta sugiere "agregar un detalle extravagante que demuestre atributos positivos como iniciativa, imaginación o capacidad de prosperar bajo presión".

Ayúdalos a que sepan más de ti

Simon sugiere proporcionar links a perfiles de redes sociales, en especial LinkedIn o un portafolio personal con trabajos propios para mostrar el potencial. "Asegúrate de que sea apropiado para la industria específica", indicó.

Personalizarlo

Para Simon, no es efectivo enviar el mismo CV a todas las compañías. "Guardo un documento con el doble de puntos de los que voy a incluir, así para cada compañía puedo elegir los datos que más se adecuen a cada puesto".