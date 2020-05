Con el objetivo de conocer la realidad de las empresas en su región, la Cámara de Comercio de Cusco realizó una encuesta en las que incluyó a 89 de sus empresas agremiadas, pero también sumó a diversas empresas no agremiadas de la región de todos los tamaños y sectores. Los resultados no son tan alentadores.

En diálogo con Gestión.pe, Rosa Pino, past president de la Cámara de Comercio de Cusco y encargada del grupo Reactiva Cusco -que tuvo a su cargo el estudio-, señaló que si bien es una muestra limitada de las empresas cusqueñas formales, la muestra es replicable e incluso podría ser peor pues la informalidad en la región alcanza un 70%. Indicó que los resultados obtenidos tienen como fecha límite el 15 de abril pasado.

Pino manifestó que la drástica paralización que ha sufrido el turismo en la ciudad imperial ha generado el colapso de otros sectores económicos. Así, el 62% de encuestados asegura que se encuentra con un riesgo alto o muy alto de que su negocio caiga en quiebra.

“El riesgo de perder sus negocios en el tiempo está en tener un horizonte claro de cómo debemos hacer las cosas. Hoy por hoy debemos decir que ya tenemos 120 empresas que se han declarado en quiebra y están rompiendo contratos de alquileres porque no pueden sostenerse. Todas las actividades económicas han estado ligadas al turismo. Cusco se ha caracterizado porque a nivel de empleabilidad tenemos una industria muy grande llamada turismo. No solo son hoteles y restaurantes, sino también orfebrería, cerámica artesanal, transporte turístico. Todas esas cadenas se han roto en su proceso de cadena de pago y en sus procesos productivos”, señaló la vocera de la Cámara de Comercio de Cusco.

Y es que al haber muchos comercios ligados al turismo, muchas empresas tienen altos costos fijos. Rosa Pino señala que, según la encuesta, los costos fijos más altos que asumen las empresas cusqueñas son los alquileres de locales y el pago de planillas.

“Si no hay un nivel de reactivación en el corto plazo, esto va a significar que muchas empresas tendrán que retirarse de los locales de alquiler. Mas del 61% de empresarios alquilaba locales en el centro histórico o a la beneficencia del Cusco que alquilaba locales para los empresarios cusqueños”, señala la expresidenta de la Cámara de Comercio de Cusco, hoy integrante del grupo Reactiva Cusco.

Según explicó, la percepción del empresariado cusqueño es que el programa Reacetiva Perú fue elaborado para la gran empresa o la mediana, pero no para las micro o pequeñas empresas. Para Pino, el programa Reactiva Perú debe ser canalizado en la región Cusco a través de las cajas rurales y no de los bancos.

“Nosotros pedimos un Reactiva Perú 2 porque las condiciones no eran las mejores. Las mipymes siempre se han vinculado a las cajas rurales. Muchos bancos cusqueños no han querido entregar estos fondos a las pequeñas y microempresas, y solo la destinan a las empresas que le van a devolver la liquidez que ellos pretenden. Existe una no atención a este 84% de pequeñas y microempresas”, señaló Rosa Pino.

En ese sentido, los resultados de la encuesta son contundentes: Un 54% de encuestados asegura que ya ejecutó despidos de personal, un 75% sostiene que decidió cerrar temporalmente su negocio, pero lo más duro es que hay un 39% de empresas encuestadas que asegura procedió al cierre definitivo de su negocio, es decir la quiebra.

“El impacto que ha tenido Cusco con el COVID-19 es distinto a otras regioness. Hay una incongruencia en como reactivar el país. El presidente está mirando Lima como parte de la reactivación pero no está mirando Cusco. Para nosotros es distinto porque tenemos desde otras condiciones climatológicas y geográficas que se ha probado generan un menor contagio del COVID-19. Nosotros pedimos una reactivación más rápida al Gobierno”, sostuvo.