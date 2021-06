El turismo en Cusco se viene reactivando, en línea con la reducción de las restricciones sociales por la pandemia; así, en lo que va del año ha recibido más de 85,000 turistas (nacionales y extranjeros), y se espera para el segundo semestre que lleguen unos 300,000, según proyecta la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur).

“De esta manera, se logrará recibir el 10% del total de turistas que llegaron al Cusco antes de la pandemia (2019), que eran alrededor de 4 millones”, resaltó el titular de Gercetur, Fredy Deza.

Y de los 300,000 turistas que se esperan recibir en la segunda mitad del año, se estima que el 40% sean extranjeros, es decir unos 120,000.

“Con respecto al primer semestre del año se duplicaría el porcentaje de turistas extranjeros; es que viene avanzando la vacunación contra la pandemia a nivel internacional”, sostuvo.

Actualmente la Ciudad Imperial viene recibiendo más turistas de Estados Unidos, México, Francia, España, y de países cercanos, y el 95% de estos visitantes viene vacunado, acotó.

Asimismo, se espera lograr entre los próximos meses de julio a diciembre que Machu Picchu logre recibir unos 1,500 visitantes diarios, ya que actualmente llegan alrededor de 850. Cabe señalar que antes de la pandemia el santuario histórico recibía unos 5,000 turistas por día.

Ticket de gasto

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Edy Cuéllar, refirió que en un escenario optimista en el que se levanten todas las restricciones establecidas por la pandemia, el turismo en Cusco podría llegar a mover este año alrededor de US$ 300 millones, mientras que en un escenario más conservador, unos US$ 64 millones.

Cabe señalar que en el 2019 movía unos US$ 1,000 millones (sin considerar transporte aéreo, ni servicio de trenes).

Hay que tener en cuenta -comentó-, que el actual ticket de gasto promedio de los turistas ha disminuido con respecto al 2019, ya que antes se quedaban unos seis días, y ahora lo hacen entre tres y cuatro días, ya que no están abiertos todos los destinos turísticos, ni restaurantes, entre otros negocios.

En el caso del turista extranjero ahora gasta alrededor de US$ 500 (hotel, comida, tour), cuando antes destinaba US$ 700, mientras que el local gasta US$ 150 , unos US$ 100 menos que antes de la pandemia, detalló.

Resaltó que se confía que el turismo en Cusco logre reactivarse cada vez más, teniendo en cuenta que dos nuevas líneas aéreas llegarán a la ciudad, una de estas es la colombiana low cost, Wingo, que volará desde el próximo mes de julio.

Y hay 10 hoteles de tres y cuatro estrellas en construcción en Cusco, reveló.

Fiesta del Inti Raymi podrá ser vista a nivel mundial

En busca de seguir reactivando el turismo y su economía, Cusco se prepara para la realización de la fiesta del Inti Raymi del Bicentenario este 24 de junio, tras no haberse celebrado el año pasado.

La referida celebración, que no contará con público este año, y que ha sido posible realizar por alianzas estratégicas, será transmitida en directo por el canal del Estado, TV Perú , en el país y en el mundo, explicó,Fernando Santoyo Vargas, presidente de la Empresa Municipal Festejos Cusco (Emufec), encargada del evento.

Y si bien antes de la pandemia -destacó-, por esta festividad se lograba tener en junio alrededor de 800,000 turistas, ahora solo se recibiría unos 25,000 por otras celebraciones que se dan este mes, estimó.

Asimismo, indicó que el turismo que atraía el Inti Raymi adicionaba a la economía de Cusco unos S/ 72 millones, pero ahora solo se captaría alrededor de S/ 3 millones.

Agregó que actualmente, solo están funcionando el 6% de las empresas del sector turismo en Cusco; las demás esperan una mayor reactivación del sector.

Ofertas de viajes con 70% de descuento

Promoción. Promperú lanzó la campaña “Volver a viajar”, que promociona ofertas de viajes seguros hasta con el 70% de descuento, para ciudades como Cusco. En esa línea, más de 100 empresas promocionan viajes hacia destinos al interior del país ofreciendo más de 240 ofertas de servicios turísticos flexibles. La entidad detalla que los viajeros podrán acceder a paquetes promocionales con varias alternativas de full days, rutas cortas y/o viajes hacia lugares más alejados dependiendo de su lugar de procedencia. Otros destinos son Amazonas, Áncash, Arequipa, entre otros.