La cuenta corriente de la balanza de pagos acumulado en los últimos cuatro trimestres pasó de un déficit de 2.3% del PBI al cierre de 2021 a un déficit de 3.2% al primer trimestre de 2022, según reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

Esta evolución, según el BCR, respondió al aumento de las importaciones, a las mayores utilidades de empresas con inversión directa extranjera en el país y al mayor déficit de la cuenta de servicios (mayores fletes de importaciones). Estos factores fueron parcialmente contrarrestados por la continua expansión del valor de las exportaciones.

Por su parte, en el primer trimestre de 2022, la cuenta corriente registró un déficit de US$ 3,547 millones, representando 6.3% del PBI, mayor en US$ 1,938 millones respecto al déficit de igual trimestre de 2021 (por estacionalidad la cuenta corriente es más deficitaria en el primer trimestre).

Esta evolución reflejó las mayores utilidades de empresas con capital extranjero, la ampliación del déficit de la cuenta de servicios y el mayor valor de las importaciones, según el BCR.

Fuente: BCR

Balanza comercial y de servicios

El BCR reportó que el superávit de la balanza comercial de bienes se elevó a US$ 3,839 millones en el primer trimestre de 2022, resultado superior en US$ 1,071 millones al registrado en el mismo periodo de 2021.

El incremento interanual se explica por el aumento de las exportaciones desde US$ 13,648 millones en el primer trimestre de 2021 a US$ 16,794 millones en el mismo periodo de este año. Es sostenido por el incremento interanual de 25.2% en el valor de los embarques de productos no tradicionales; y en menor medida por el mayor valor de los envíos de productos tradicionales (22.3% interanual) como mineros y petróleo-gas natural.

Por su parte, en el primer trimestre de 2022, el déficit de la balanza de servicios ascendió a US$ 2,151 millones, superior en US$ 676 millones al observado en igual período de 2021. Esto debido principalmente a los mayores débitos por fletes como resultado de la situación del transporte marítimo internacional y de la expansión de las importaciones de bienes, según el banco central.

Cuenta financiera

La cuenta financiera, en el primer trimestre de 2022 mostró una entrada neta de capitales de US$ 1,127 millones, equivalente a 2% del PBI. En este periodo el financiamiento externo de largo plazo del sector privado sumó US$ 5,811 millones, mayor en US$ 910 millones al mostrado en igual trimestre del año anterior.

Según el BCR, esto fue debido a los mayores flujos de pasivos externos, principalmente de inversión directa extranjera y de préstamos netos de largo plazo. Por el lado de los activos, se observó mayor inversión de cartera en el exterior.