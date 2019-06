Solo cuatro proyectos se han adjudicado bajo obras por impuestos en lo que va del año

De acuerdo con cifras de ProInversión , desde la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en 2009 hasta mayo han sido adjudicados un total de 371 proyectos, con un monto de inversión ejecutada o comprometida de S/ 4,380 millones.

Del total de proyectos adjudicados en este periodo, los departamentos con la mayor inversión mediante OxI son Áncash, con S/ 604 millones (49 proyectos); Piura, con S/ 593 millones (36 proyectos); y Arequipa, con S/ 574 millones (45 proyectos).

En cambio, hasta el momento no se les ha adjudicado ningún proyecto bajo este mecanismo a las regiones de Amazonas, Apurímac, Madre de Dios y San Martín. Además, en lo que va del año (hasta el 28 de mayo), se han adjudicado solo cuatro proyectos con un monto invertido de S/ 72 millones , reveló el semanario de Comex.

Entre los proyectos adjudicados en lo que va del año, se ubica el relacionados al mejoramiento y ampliación del servicio educativo del instituto de educación superior tecnológico público Luis Felipe de las Casas Grieve, de Marcona, en Ica, que es el que mayor inversión ha requerido, con S/ 30 millones.

Asimismo, al realizar un análisis de la inversión mediante OxI según departamentos, podemos apreciar que -este año- únicamente existen tres departamentos en los que se han adjudicado proyectos: Ica, Moquegua y Arequipa.

Así, las cifras indican que Ica fue el departamento que más se benefició con este mecanismo (2 proyectos), con una inversión ejecutada o comprometida de S/ 39 millones; seguido por Moquegua (1 proyecto), con S/ 24 millones, y Arequipa (1 proyecto), con S/ 10 millones.

Los cuatro proyectos adjudicados, cabe precisar, pertenecen al sector educación. En los últimos dos años, pese a la necesidad de un mayor gasto en infraestructura, se ha registrado un menor dinamismo en comparación con años previos.

En efecto, al primer trimestre de 2019, se adjudicaron solo tres proyectos de inversión, cuatro menos que en el mismo periodo de 2018 y la menor cantidad desde 2011.

La inversión ejecutada o comprometida, si bien sumó un total de S/ 48 millones, es decir, un aumento del 2.7% en comparación con los S/ 47 millones invertidos en el mismo periodo de 2018, aún se encuentra muy por debajo de los niveles alcanzados en los mismos periodos de 2016 y 2017, en los cuales ascendió a S/ 210 millones (7 proyectos) y S/ 198 millones (28 proyectos), respectivamente.

Empujar el desarrollo de nuestro país no solo está en manos del Estado. Bajo la modalidad de OxI es posible establecer un vínculo entre Estado y sector privado, para alinear sus intereses por el bienestar de la sociedad. Por lo que Comex pide no dejar de lado una herramienta tan útil, no solo para dinamizar la economía, sino también con gran potencial para reducir la brecha en infraestructura y contribuir así con el crecimiento sostenido del país.

Datos:

En 2018, la inversión pública, que representó un 20.3% de la inversión total, sumó S/ 24,675 millones, es decir, un 6.8% más con respecto a 2017. La inversión privada, por su parte, representó el 79.7% de la inversión y, con un monto de S/ 97,059 millones, mostró un incremento del 4.4%.

En lo que respecta a este año, el Banco Central de Reserva prevé un crecimiento del 1% para la inversión pública, producto del cambio de autoridades subnacionales y la finalización de las obras de los Juegos Panamericanos; así como uno del 6.5% para la inversión privada, que de esta manera es el componente de mayor crecimiento en 2019.